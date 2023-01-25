Tesla Model Y aldım! (Kaç para verdim, nasıl aldım?)

Brüt Batarya kapasitesi75 kWhMenzil480 kmDC Şarj Hızı250 kWAC Şarj Hızı11 kWDC Şarj Süresi15 dakikaAC Şarj Süresi10 saatOrtalama Tüketim16.9 kWh/100km

Ayrıca Full Self-Driving adıyla bilinen otonom sürüş mekaniği bulunan otomobilin kişisel seçenekleri Tesla uygulaması üzerinden seçilebiliyor. Seçilip sipariş verilmesinin ardından üretim için size belirli bir tarih aralığı veriliyor. Bu tarih aralığı geldiğinde ise irtibata geçilip teslim alma gerçekleştiriliyor.

Firma, Tesla Model Y ile birlikte tam otonom sürüş özelliğini hayata geçirmeyi başardı. Öyle ki, sürüş esnasında FST özelliğini açarsanız araç kendi kendini sürebiliyor ve ellerinizi direksiyondan çekebiliyorsunuz.

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