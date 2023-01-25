Tesla Model Y aldım! (Kaç para verdim, nasıl aldım?)
Teknoloji Haberleri
Hakkı Alkan, hayali olan Tesla Model Y satın aldı. Peki, satın alım sürecinde neler yaşandı, kaç para ödendi? Soruların cevabı videomuzda!
Dünyada büyük ses getiren Tesla'nın geçtiğimiz günlerde Türkiye pazarına da girme planlarının olduğu ortaya çıktı. Gelecekte ülkemizde de hizmet verecek olan Tesla için rehber niteliğinde bir video karşımızda. Shiftdelete.net kurucusu Hakkı Alkan, Amerika'da satın aldığı Tesla Model Y satın alımında yaşadığı deneyimleri anlatıyor. "Kaç para ödendi, Türkiye'ye getirilecek mi, Neden Tesla tercih etti?" gibi soruların cevabı bu videoda!
Hakkı Alkan Tesla Model Y hayalini gerçekleştirdi:
2021 Ocak ayında üretimine başlanan tamamen elektrikli Tesla Model Y'nin özellikleri ise şu şekilde:
Güç ve Hız:
Batarya ve Şarj: Ayrıca Full Self-Driving adıyla bilinen otonom sürüş mekaniği bulunan otomobilin kişisel seçenekleri Tesla uygulaması üzerinden seçilebiliyor. Seçilip sipariş verilmesinin ardından üretim için size belirli bir tarih aralığı veriliyor. Bu tarih aralığı geldiğinde ise irtibata geçilip teslim alma gerçekleştiriliyor. Firma, Tesla Model Y ile birlikte tam otonom sürüş özelliğini hayata geçirmeyi başardı. Öyle ki, sürüş esnasında FST özelliğini açarsanız araç kendi kendini sürebiliyor ve ellerinizi direksiyondan çekebiliyorsunuz.
Motor Gücü: 456 HP (335 kW)Azami Hız: 241 km/h0-100 km/s: 5 sMotor Sayısı: Çift MotorSürüş Sistemi: Dört Çeker
Brüt Batarya kapasitesi75 kWhMenzil480 kmDC Şarj Hızı250 kWAC Şarj Hızı11 kWDC Şarj Süresi15 dakikaAC Şarj Süresi10 saatOrtalama Tüketim16.9 kWh/100km
Amerika Birleşik Devletleri Hakkı Alkan Türkiye HP Teknoloji Haberler
Batarya ve Şarj:
Ayrıca Full Self-Driving adıyla bilinen otonom sürüş mekaniği bulunan otomobilin kişisel seçenekleri Tesla uygulaması üzerinden seçilebiliyor. Seçilip sipariş verilmesinin ardından üretim için size belirli bir tarih aralığı veriliyor. Bu tarih aralığı geldiğinde ise irtibata geçilip teslim alma gerçekleştiriliyor.
Firma, Tesla Model Y ile birlikte tam otonom sürüş özelliğini hayata geçirmeyi başardı. Öyle ki, sürüş esnasında FST özelliğini açarsanız araç kendi kendini sürebiliyor ve ellerinizi direksiyondan çekebiliyorsunuz.