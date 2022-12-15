Tesla hisseleri yüzde 60 düştü! Peki neden?

Geçtiğimiz ay içerisinde de yaklaşık olarak 4 milyar dolarlık satış yapan Elon Musk, bu ay da 3,5 milyar dolar değerinde Tesla hissesi sattı!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması ve sonrasında yaşananlar haftalardır gündemimizde. Bu karmaşık gündemi takip eden bir takım insan Musk'ın Twitter'ı batıracağına dair endişelerini dile getirdi. Ancak bu konu ile ilgili endişesi bulunan tek taraf Twitter kullanıcıları yada analizciler değil gibi duruyor. Tesla yatırımcıları, şirketin CEO'sunun bu atılımından endişe duyuyorlar. Peki Tesla içerisinde neler oluyor?

Elon Musk 3,5 milyar dolarlık Tesla hissesi sattı!

Elon Musk, Pazartesi ve Çarşamba günleri arasında şirketin 20 milyon adetten fazla hissesini sattı. Bir rapora göre bu satışın toplam tutarı 3,5 milyar dolar değerinde. Bu satış raporunun geçtiğimiz aydan farklı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Geçtiğimiz ay içerisinde de yaklaşık olarak 4 milyar dolarlık satış yapan Musk, Nisan ayında 8,5 milyar dolar, Ağustos'ta ise 7 milyar dolar değerinde hisse satmıştı.

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Hisse satışları neden yapıldı?

Tesla yatırımcılarının Twitter ve Elon Musk ilişkisi hakkında çekincelerini dile getirmesinin ardından 3,5 milyar dolarlık satış yapıldı. Endişelerin temelinde ise Twitter anlaşmasının "gereksiz" ve pahalı olduğu var. Yatırımcılara göre aynı zamanda Tesla'nın CEO'sunun bir sosyal medya platformunda da olması, şirket içi değerlere zarar veriyor.

Bir takım analiste göre yakın tarihte yapılan bu hisse senedi satışının Musk'ın 44 milyar dolarlık Twitter anlaşması kapsamında ödemesi gereken yüksek faize bir yanıt olduğu düşünülüyor. Yatırımcılar, satışın plansız bir şekilde yapıldığını ve Musk'ın satışlara devam edip etmeyeceğini bilmediklerini söylüyor. Aynı zamanda iş insanının belirsiz davranışlarından yakınan hisse sahipleri, Elon Musk'ın yıllar önce hisse satmayacağına dair söz verdiğini hatırlatıyor.

Çarşamba günü 156,80 dolardan işlem gören Tesla hisseler, genel performansta en kötü zamanlarını yaşıyor. Ocak ayına kıyasla yüzde 60,8 düşen hisseler hakkında Elon Musk, şirketin 5 milyar dolar ile 10 milyar dolar arasında hisseyi geri alacağından söz etti.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yatırımcılar endişe etmekte haklı mı? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın!