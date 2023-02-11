Teknoloji şirketlerinden depremde zarar görenlere destek!

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirdiği 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne katılan şirketlerden biri de MediaMarkt oldu.

Bir süre önce ülkemizin Güneydoğu Anadolu bölgesinde gerçekleşen depremin etkileri hala sürüyor. Facianın beşinci gününde bile kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da ihtiyacı olan vatandaşlarımıza insanı yardımlar yapılıyor. ShiftDelete.Net olarak bizler de bu süreçte depremzedelerin yanında olduk ve elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Neyse ki bizim gibi düşünen pek çok kurum ve kuruluş da benzer çalışmalar yürüttü. Bunlardan biri de MediaMarkt oldu.

MediaMarkt, depremden zarar gören vatandaşlar için yardım seferberliğine katıldı!

Ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketi sonrasında markalar bölgedeki depremzedelere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Ticaret Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirdiği 'Deprem Yardımlaşma Seferberliği'ne katılan şirketlerden biri de MediaMarkt oldu.

Şirket, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım amaçlı alınmak istenilen tüm ısıtıcı, powerbank, şarj aleti, pil, su filtreleyici, su ısıtıcı, aydınlatma ürünleri gibi elektronik ürünlerin, satış ve teslimat operasyonlarında herhangi bir ticari amaç gütmeden afet bölgesine iletilmesini sağladı. Ayrıca on binlerce ürünü de doğrudan bölgeye sevk etti.

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Şirketin şimdiden üç tırı enkaz bölgesindeki ihtiyaçları karşılamak üzerine bölgeye ulaştı. Ayrıca Türkiye'de deprem bölgesindeki kapalı mağazalar hariç tüm MediaMarkt mağazaları ve genel müdürlükteki çalışanlar gönüllü olarak deprem bölgesine gönderilmek üzere ihtiyaç kolileri hazırladı. Koliler AFAD aracılığıyla deprem bölgesine ulaştırmak üzere yola çıktı. Ayrıca firma deprem bölgesi için maddi destek veren şirketler arasında yer aldı.

Yeniden belirtmekte yarar var ki MediaMarkt dışında pek çok şirket de benzer şekilde maddi ve ürün desteği ile bölgedeki yaraların sarılmasına yardımcı oldu. Apple, Microsoft, Facebook bu desteği verenler arasında yer alıyor.