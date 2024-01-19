Teknoloji Muhabbeti: Uzaydaki İlk Türk, Togg T10X, Galaxy S24 ve iOS 17.3

Teknoloji açısından oldukça yoğun bir haftayı geride bıraktık. SDN TV'nin klasikleşen yayını Teknoloji Muhabbeti video serimiz bugün SDN Kurucusu Hakkı Alkan ve Genel Yayın Yönetmeni Tolga Cem Küçükyılmaz'ın katılımıyla canlı yayında sizlerle oldu.

Uzaydaki ilk Türk! 2024 Togg T10X, Galaxy S24 ve iOS 17.3

Türkiye, tarihi bir haftayı geride bıraktı. İlk defa bir Türk, uzaya gönderildi. Ülkemizin bir diğer yükselen ismi Togg ise yeni sedan modeli Togg T10X'i siparişe açıyor. Akıllı telefon dünyasında ise Galaxy S24 ve iOS 17.3 heyecanı yaşandı. Bugün saat 20: 00'da yayındayız.

Yayında yorumladığımız haberler:

Togg T10X genel siparişine saatler kaldı!

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran Fergani açıklaması!

iPhone 16'da kullanılacak yeni 'Capture' butonu ne işe yarayacak?

RAM'i az olan PC'ye yapay zeka yok! AI için minimum RAM miktarı ne?

Uzaya çıkan ilk Türk, Alper Gezeravcı oldu!

PlayStation ve Xbox "Taşınabilir oyun konsolu" trenini kaçırıyor!

ChatGPT'nin geliştiricisi ABD ordusu için çalışacak!

iOS 17.3 neler sunacak, ne zaman yayınlanacak? İşte tüm bilinenler

Kart, şifre ve kodlara ilişkin KDV kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı!

Galaxy AI ne zamana kadar ücretsiz? Samsung tarihi açıkladı!

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Bakan açıkladı! IMEI kaydından kaç para toplandı?

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Google, Chrome'un gizli sekme tanımını değiştirdi! Artık bildiğiniz gibi değil

HAVELSAN, ChatGPT'ye rakip olacak yapay zeka ürününü paylaştı!

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Ev hanımları mutlu! Elon Musk'ın insansı robotu gömlek katladı (Video)

Dev ekranlı premium tablet arayanlara: Huawei MatePad Pro tanıtıldı!

Güney Kore'den dev çip yatırımı! Neredeyse bir Apple

iPhone 16 serisinin RAM kapasitesi ortaya çıktı!

Windows, 36 yıl önce nasıl gözüküyordu?

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