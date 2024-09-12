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TEKNOFEST'te Savaşan İHA Yarışması Başladı

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Adana'da düzenlenen TEKNOFEST kapsamında Savaşan İHA yarışması başladı. Gençler tarafından tasarlanan İHA'ların teknik kontrolü ve test uçuşları yapıldı. Yarışmada birinciye 200 bin lira ödül verilecek.

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Kelaynak Havacılık Kulübü'nde başladı.

Sabit Kanat kategorisinde düzenlenen ve "Savaşan İHA" ve "Kamikaze İHA" olmak üzere iki farklı görevden oluşan yarışmanın ilk gününde katılımcılara teknik bilgi verildi.

Yazılımından donanımına kadar tamamı gençler tarafından tasarlanan İHA'ların teknik kontrolü ve test uçuşları yapıldı.

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, AA muhabirine, gençleri bilimsel ve teknik çalışmalar yapmaya teşvik eden yarışmaya bu yıl 557 takımın başvurduğunu söyledi.

Finale kalan takımların yarışmada rekabet edeceğini belirten Çelik, "Bu yıl 34 takımımız finale kaldı. Bu takımlar 3 farklı değerlendirme aşamasından geçti. 3 aşamayı başarıyla tamamlayan ekipler bugün buradalar." dedi.

Çelik, yarışmada Malezya, Mısır ve Endonezya'dan da katılımcıların yer aldığını sözlerine ekledi.

18 Ekim'e kadar sürecek yarışmanın ikinci gününde takımlar birincilik için mücadele edecek.

Yarışmada birinciye 200 bin, ikinciye 150 bin ve üçüncüye de 120 bin lira ödül verilecek.

Kaynak: AA / Sude Şahingöklü - Teknoloji

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