TEKNOFEST'te gerçekleştirilen uçak gösterileri nefes kesti

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Etimesgut Havalimanı'nda gerçekleşen festivalde Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları hava gösteri ile nefesleri keserken, yerli ve milli üretim hava araçlarının gösterileri de ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.