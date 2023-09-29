TEKNOFEST'te F-16 ve helikopter gösterileri büyük ilgi gördü

İZMİR'deki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 3'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. F-16 savaş uçağı Solotürk ve Jandarma Çelik Kanatlar'ın helikopteriyle kol uçuşu yapılıp vatandaşlar selamlandı.

İZMİR'deki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 3'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Festivalde etkinlikler bugün de devam ederken, F-16 savaş uçağı Solotürk ve Jandarma Çelik Kanatlar'ın helikopteriyle kol uçuşu yapılıp vatandaşlar selamlandı.

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 3'üncü günü Çiğli 2'nci Hava Ana Jet Üssü'nde sabah saatlerinde başlayan etkinliklerle devam etti. TEKNOFEST, 3'üncü gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Bu kapsamda Yarbay Emre Mert komutasındaki F-16 savaş uçağı Solotürk ile Jandarma Çelik Kanatlar'ın helikopteriyle kol uçuşu yapılıp, halk selamlandı. Solotürk'ün yanı sıra yerli ve milli helikopterler ile insansız hava uçaklarının gösterileri ilgiyle izlendi.