TEKNOFEST Mavi Vatan: Ziyaretçilere Denizciliğin Tarihsel Yolculuğu

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliği kapsamında kurulan 'Mavi Vatan Zaman Tüneli', katılımcıları Türk denizciliğiyle ilgili tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor. Ziyaretçiler, Türkiye'nin deniz gücünü ve savunma sanayiindeki son gelişmeleri keşfedebiliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda devam ediyor.

Etkinlik kapsamında kurulan "Mavi Vatan Zaman Tüneli", ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Tünel, Mavi Vatan doktrini doğrultusunda Türkiye'nin deniz gücünü, donanmasını ve savunma sanayindeki son gelişmeleri yakından tanıma imkanı sunuyor.

Katılımcılar, tünel boyunca Mavi Vatan doktrininin önemini ve Türkiye'nin bu çerçevede tarih boyunca gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan bilgilendirici notları inceleyebiliyor.

Kaynak: AA / Abdulkadir Günyol - Teknoloji
