TEKNOFEST Kıbrıs'ta Yoğun İlgiyle Sona Erdi

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, son gününde de yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler, etkili olan sağanağa rağmen etkinlik alanından ayrılmadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren yoğunluk nedeniyle araç kuyrukları oluşurken, bazı vatandaşlar arabalarını yol kenarına park ederek yürümek zorunda kaldı. Yağmurlu havaya rağmen kalabalıkta azalma yaşanmadı. Giriş kapılarında ise uzun kuyruklar oluştu. Çocuklar ve gençler, sergilenen teknoloji projelerini, bilim gösterilerini ve uçuş etkinliklerini büyük bir heyecanla takip etti.

Festivale katılan Mert Esen, "Ortam çok güzel. Türkiye için gurur verici. Buranın tanınması güzel bir şey. Türkiye tarafından yardım edilmesi de güzel bir şey. Arkamızda bir ülkenin olması heyecan ve gurur verici. Kıbrıs'ta ilk defa olduğu için görmek istedik. Bayağı trafik vardı. Arabayı bırakıp yürümek zorunda kaldık. Son güne denk geldik, yetişemedik. Bir daha olmasını isteriz" diye konuştu.

İlhan Yılmaz da "Alanı çok güzel bulduk. Daha önce de tecrübe etmiştik. Bu yıl da çok güzeldi. Yavru Vatan'da yapılmasından çok memnun olduk. 4 gün boyunca etkinliklere katıldık. Yarışmaya katıldık. Derece aldık. Konya'ya derece götürüyoruz. Ekibimize teşekkür ediyorum. Etkinliklerin aynı şekilde devam etmesini diliyorum. Selçuk Bayraktar'a çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Sevinç Artykova, "Uçakları gördüm. Burası çok güzel bir yer. Burada bir sürü festivale özel şeyler var. Bence herkes katılmalı. TEKNOFEST çok güzel. Kıbrıs'ta yine olmasını istiyorum" dedi.

Kıbrıs'ta bir üniversitede öğrenci olan ve Yemen'den gelen Yaman Alzabidi ise TEKNOFEST'in çok güzel olduğunu belirtti.