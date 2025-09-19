TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda Devam Ediyor

Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor. Festivalde, Polis Özel Harekat ekipleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.