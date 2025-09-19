TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda Devam Ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın düzenlediği TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleri ile sürüyor. Festivalde, Polis Özel Harekat ekipleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Global İletişim Ortağı olan festival, teknoloji severleri bir araya getiriyor.
Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Teknoloji