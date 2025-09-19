Haberler

TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda Devam Ediyor

TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda Devam Ediyor
TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda Devam Ediyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın düzenlediği TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleri ile sürüyor. Festivalde, Polis Özel Harekat ekipleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Global İletişim Ortağı olan festival, teknoloji severleri bir araya getiriyor.

Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul, Atatürk Havalimanı'nda üçüncü gün etkinlikleri ile devam ediyor. Festivalde, Polis Özel Harekat ekipleri gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Ekim Devrim Manduz - Teknoloji
