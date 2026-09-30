TEKNOFEST Güneydoğu'da Özel Harekat polisleri T-70 helikopterle bayrak şovu yaptı

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TEKNOFEST Güneydoğu festivalinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığı ekipleri ortaklaşa helikopter gösterisi gerçekleştirdi.

Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterle festival alanı üzerinde süzülen özel harekat polisleri, sarkıtılan iplerin üzerinde tutundu. Yerli üretim T-70 helikopter ile gerçekleştirilen gösteride Türk Bayrakları da havada dalgalandı. Helikopterden iplere tutunarak ay-yıldızlı bayrak eşliğinde alandaki binlerce vatandaşı selamlayan kahraman timlerin bu tehlikeli ve gurur dolu şovu, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı