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TEKNOFEST Güneydoğu'da GAP BKİ destekli 73 takım finalde yarıştı

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TEKNOFEST Güneydoğu'da GAP BKİ destekli 73 takım finalde yarıştı
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GAP BKİ Projesi kapsamında GAP'ın kapsadığı 9 ilden gençlerin hazırladığı 73 takım, mentörlük ve mali desteklerin ardından TEKNOFEST Güneydoğu'da finalde yarıştı. GAP BKİ Başkanı Hasan Maral, TEKNOFEST'in bölge gençlerine ve çocuklarına ciddi ilham kaynağı olacağını söyledi.

RAUF MALTAŞ/CEBRAİL CAYMAZ - Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu, bölgedeki genç yeteneklerin hayallerini gerçeğe dönüştürürken geleceğin bilim insanlarına ilham veriyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük kalkınma projelerinden biri olarak nitelendirilen GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ) de bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yönelik çalışmalarının yanı sıra gençlerin teknoloji ve girişimcilik alanlarında kendilerini geliştirmelerine yönelik projeler yürütüyor.

GAP BKİ Projesi kapsamında TEKNOFEST'te bu yıl 73 takım finale kaldı. GAP'ın kapsadığı 9 ilden gençlerin hazırladığı akıllı tarım, ileri sağlık ve gıda teknolojileri başta olmak üzere çeşitli alanlardaki 73 proje, mentörlük, teknik malzeme ve mali desteklerin ardından TEKNOFEST Güneydoğu'da finalde yarıştı.

"TEKNOFEST, Şanlıurfa'ya çok yakıştı"

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine, Şanlıurfa'da düzenlenen festivale gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi.

TEKNOFEST konseptine uygun projelere özellikle son 4 yılda ağırlık verdiklerini vurgulayan Maral, geçen seneye göre bu yıl başarılarının iki kat arttığını belirtti.

Her alandaki yarışmalara bölge gençlerinin katıldığını anlatan Maral, şunları kaydetti:

"Bütün kademelerde yarışmacılarımız var. İnsanlık yararına takımlarımız olduğu gibi dron kapsamında da takımlarımız var ve birinciliklerimiz, ikinciliklerimiz, üçüncülüklerimiz, mansiyon ödüllerimiz var. Değişik alanlarda ödüllerimiz var. Gençlerimiz TEKNOFEST'ten son derece memnunlar. Sahadaki yansımaları da zaten kamuoyuyla paylaşıldı. Biz de bu coşkudan, bu mutluluktan motive oluyoruz. Farklı bir ortamın olduğu Şanlıurfa'ya TEKNOFEST çok yakıştı. TEKNOFEST, bundan sonraki dönemde bölgemizin gençlerine ve çocuklarına ciddi bir ilham kaynağı olacaktır."

Hasan Maral, başarılı projelerin de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ziyaretçilerle paylaşıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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