TEKNOFEST'e bu yıl 97 ülkeden başvuru alındı, Saraybosna roket yarışında birinci oldu

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CEBRAİL CAYMAZ/RAUF MALTAŞ - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, TEKNOFEST'in sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de önemli bir marka olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır, AA muhabirine, Şanlıurfa'da gerçekleştirdikleri TEKNOFEST Güneydoğu'ya gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm paydaşların memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

TEKNOFEST organizasyonlarına vatandaş ve yarışmacı katılımının her yıl hızla arttığını vurgulayan Hıdır, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST gerçekten sadece ulusal değil uluslararası düzeyde de önemli bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Birçok yarışmamız uluslararası katılıma açık ki bu yıl 97 farklı ülkeden TEKNOFEST teknoloji yarışmalarımıza başvuru aldık ve 50'ye yakın ülkeden de finale kalan yarışmacılarımız vardı. Roket yarışmasında Saraybosna'daki takımımız uluslararası kategoride birincilik elde etti."

"Dost ve kardeş coğrafyalara da yayma gayretindeyiz"

TEKNOFEST yarışmalarına dünyanın dört bir yanından müracaat aldıklarını anlatan Hıdır, Hindistan'dan, Amerika'ya Azerbaycan'dan Kosova'ya varıncaya kadar her coğrafyadan katılımcıyı yarışmalarda görmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Hıdır, Bosna Hersek ve Kosova ile de teknoloji iş birliği için protokol imzaladıklarını söyledi.

Türkiye'den doğan teknoloji devriminin dünyayı çevrelemesini arzu ettiklerini belirten Hıdır, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaşadığımız bu özgüven devrimini gençlerin teknoloji geliştirme süreçlerindeki aktif katılımını aynı şekilde dost ve kardeş coğrafyalara da yayma gayretindeyiz. TEKNOFEST gibi bazı yarışmalarımızın da oralarda organizasyonu gibi çalışmaları da hayata geçirmeyi planlıyoruz."

İngiltere ve Japonya büyükelçilerini TEKNOFEST Güneydoğu'da ağırladıklarına dikkati çeken Hıdır, "Bizler dünyayı aslında o karanlık ahvalinden kurtaracak gençlerin TEKNOFEST kuşağı içerisinden çıkacağına inanıyoruz. Biz Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı olarak yalnızca ülkemizde değil dost ve kardeş coğrafyalarda da bu amaca hizmet edecek, dünyayı iyilikle kuşatacak çalışmalar ortaya koyacak gençleri yetiştirmeye, bunların yetişmesine destek vermeye de gayret etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA