Tekirdağ'da model uçak heyecanı başladı

Tekirdağ'da model uçak heyecanı başladı
Tekirdağ'da düzenlenen model uçak yarışmasında yaklaşık 100 öğrenci gökyüzüyle buluşarak kıyasıya rekabet etti.

Tekirdağ'da düzenlenen model uçak yarışmasında yaklaşık 100 öğrenci gökyüzüyle buluşarak kıyasıya rekabet etti.

Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi tarafından Süleymanpaşa ilçesindeki 13 Kasım Stadı'nda organize edilen 2. Model Uçak ve Lastik Motorlu Model Uçak Yarışması yoğun katılımla başladı. Toplam 17 okuldan yaklaşık 100 öğrencinin yer aldığı organizasyonda, ilk gün ilkokul ve ortaokul öğrencileri planör ve lastik motorlu model uçak kategorilerinde yarıştı. Etkinliğin ikinci gününde ise lise öğrencileri aynı kategorilerde mücadele verecek.

Renkli görüntüler yaşandı

Yarışma alanında öğrenciler hazırladıkları model uçakları en uzun süre havada tutabilmek için yarışırken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Veliler ve öğretmenler de tribünlerden öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Tekirdağ Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Güner Evren, etkinliğin ikinci kez düzenlendiğini belirterek katılımın her geçen yıl arttığını ifade etti. Organizasyonun iki gün süreceğini aktaran Evren, sonuçların ilerleyen günlerde açıklanacağını söyledi. Etkinliğin temel amacının öğrencileri dijital ortamdan uzaklaştırarak üretime ve teknolojiye yönlendirmek olduğunu vurgulayan Evren, gençlerin havacılık alanına ilgi duymasını hedeflediklerini kaydetti.

Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilerin ödüllendirileceği bildirildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj

Erdoğan'dan TOKİ kurasında ismi çıkmayanlara mesaj
Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu

Emeklinin Kurban Bayramı'nda alacağı ikramiye belli oldu

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

Hayvan otlatmak için evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu
Taraftar havalara uçacak! Dries Mertens geri dönüyor

Geri dönüyorlar!

Kim bunu ilk kez itiraf etti: Askerlerimiz esir düşmemek için kendilerini patlattı

İlk kez açıkladı! Savaşa gönderdiği askerlerle ilgili çarpıcı itiraf
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı

Fener taraftarını yıkan haber!

Kayıp olarak aranan çocuğun, derede cesedi bulundu

Hayvan otlatmak için evden çıkan gencin cansız bedeni bulundu
1 maç kaldı! Okan Buruk 'Oyna' dediği an madde devreye girecek

Yıldız ismin kaderi elinde! "Oyna" dediği an madde devreye girecek
İki kare arasında sadece 8 ay var! Samimiyetin kibri yendiği an

Samimiyetin kibri yendiği an!