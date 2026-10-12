TEI Genel Müdürü Akşit, yabancı elektrikli araçların kampüslere sokulmadığını söyledi

TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, yabancı yazılıma sahip elektrikli araçların barındırdığı tehlikeye dikkat çekerek, "Biz ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz" dedi.

TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Denizli'de düzenlenen "Gelişen Dünyada Değişen Tehditler: Yapay Zeka, Biyoloji ve Genetik" başlıklı konferansta, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Akşit; yapay zekanın beraberinde getirdiği risklerden kişisel verilerin güvenliğine, akıllı cihazlardan savunma sanayisinde bilgi güvenliğine kadar günümüzün önemli teknoloji başlıklarını ele aldı. Kritik teknolojilerde yazılım ve sistem kontrolünün milli imkanlarla sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Yapay zekanın ulaştığı nokta itibariyle İnternet bağlantılı cihazlar ve akıllı ev sistemlerinin güvenlik riski taşıyabildiğini savunan Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, "özellikle otonom ve elektrikli araçların sahip olduğu kamera, sensör ve yazılımların güvenlik açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Yapay zekayla savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor, seni askeri birliğin kapısına çakıyor. Yapay zeka aracın içinde kimin olup olmadığıyla pek ilgilenmiyor. Biz ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör ve kamera var. Gittiği yerlerin haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlilere izin veriyoruz, yazılımı da kontrolü de bizde. Ama tehlike büyük. Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi, yazılımı değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım ve kontrol başka birindeyse, o ne istiyorsa onu yapar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı