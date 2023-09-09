Tecno Phantom V Flip 22 Eylül'de Tanıtılacak

Tecno yeni katlanabilir telefonu Phantom V Flip için tarih belirledi. Şubat ayında V Fold modeliyle karşımıza çıkan şirket, şimdi Phantom V Flip 5G'yi tanıtmaya hazırlanıyor. Gelin lansman tarihine ve cihazın özelliklerine göz atalım.

Tecno Phantom V Flip 22 Eylül'de geliyor!

Tecno yeni katlanabilir telefonu için lansman tarihini belirledi. Dev ekranlı katlanabilir telefonunu 22 Eylül tarihinde tanıtacak olan Tecno, cihazın net fiyatını ve özelliklerini de etkinlikte açıklayacak. Ancak şimdiden cihazın birçok özelliği ortada.

Sızıntılara göre 6,9 inç büyüklüğünde katlanabilir ekranla gelen Tecno Phantom V Flip, bu ekranda 1080 x 2640 piksel çözünürlüğünde Full HD+ görüntüler sunuyor. Bu katlanabilir ekranın üzerinde 32 Megapiksellik bir ön kameraya yer veren Phantom V Flip, arka tarafta ana kamera olarak 64 Megapiksellik sensörü kullanıyor. Bu kameraya ise muhtemelen 13 Megapiksellik ultra geniş açılı kamera eşlik ediyor.

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Gücünü 8 GB RAM belleği ve MediaTek Dimensity 1300 işlemcisinden alan Tecno Phantom V Flip, bu sayede ARM Mali G77 GPU'ya sahip. Elektriksel anlamda gücünü 4000 mAh'lik bataryasından alan Phantom V Flip, aynı zamanda 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Ek olarak Phantom V Flip Android 13 işletim sistemi ile çalışıyor.

Görünüşe göre Phantom V Flip yüksek özellikleri ile dikkat çekecek. Ancak böyle bir cihaz için 4000 mAh bataryanın az olduğunu söylemekte fayda var. Tabi bu bilgilerin sızıntı olduğunu göz önünde bulundurursak, 22 Eylül'de daha farklı bir batarya kapasitesi ile karşılaşma ihtimalimiz de var. Bakalım Tecno yeni katlanabilir telefonu için ne kadar fiyat biçecek? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Phantom V Flip özellikleri!

Ekran: 6,9 inç, 1080 x 2640 piksel, Full HD+

İşlemci: MediaTek Dimensity 1300

RAM: 8 GB

Ön Kamera: 32 Megapiksel

Arka Kamera: 64 Megapiksel + 13 Megapiksel

Batarya: 4000 mAh, 45W hızlı şarj desteği

İşletim Sistemi : Android 13