Tecno Mobile, Pova 5 Pro Modelini Tanıttı

Tecno Mobile, uygun fiyatlı modellerle pazarda güç sahibi olmaya çalışan bir şirkettir. Şirket, Pova 5 serisine yeni bir üye olan Pova 5 Pro modelini tanıttı. Model, mobil oyun severler için özel olarak tasarlanmıştır ve yüksek performans sunmaktadır. Dimensity 6080 işlemciye sahip olan cihaz, geniş bir buhar odası ve ısı dağıtım alanı ile ısınma sorununu en aza indirir. Ayrıca, büyük bir ekran, yüksek çözünürlüklü kameralar ve hızlı şarj özelliği gibi özelliklere sahiptir.

Ülkemizde de faaliyet gösteren ve uygun fiyatlı modellerle pazarda güç sahibi olmaya çalışan Tecno Mobile, ürettiği ürünlerle piyasada belirli bir kitleye ulaşmış durumda. Şirket, Pova 5 serisine yeni bir üye kazandırdı.

Tecno Pova 5 Pro, Dimensity 6080 ile sahne aldı

Tecno, mobil oyun sevenler için yeni bir model tanıttı. Tecno Pova 5 Pro, 2.820 mm karelik geniş bir buhar odası ve 12.979 mm²'lik bir ısı dağıtım alanı bulunduruyor. Bu da oyun sırasında işlemci performansını yüksek tutarken ısınma sorununu en aza indiriyor.

Tecno modeli Dimensity 6080 işlemcisinden güç alıyor. İşlemci, 2x Cortex-A76 (2.2GHz) ve 6x A55 (2.0GHz) ile 6nm çip (TSMC) ve Mali-G57 MC2 bulunduruyor. 8 GB RAM (8 GB ekstra sanal RAM ile genişletilebilir) artı 256 GB depolama ile sahne alan cihaz, 5.000 mAh bataryaya sahip. Batarya ise 68 W kablolu hızlı şarj ile destekleniyor. Bypass Charge özelliği ile de bataryayı devreden çıkarıp telefonu doğrudan şarj edebilir.

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Tecno Pova 5 Pro modelinin ön panelinde FHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.78 inçlik büyük bir ekran yer alıyor. Cihazın en farklı özelliklerinden birisi de kamerası. Model, "çift görüntülü" video çekmek için selfie kamerasına katılabilen 50 Megapiksel ana kameraya sahip. Arka panelde bildirimler için 9 renkte ışık verebilen LED şeritler bulunuyor.

Tecno Pova 5 Pro özellikleri