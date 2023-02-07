TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, depremzedelere yardım için yola çıktı!

Dün gece ve öğlen saatlerinde Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10'dan fazla ilde büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremin yol açtığı yıkım sonrası onlarca ülkenin katılım sağladığı arama kurtarma faaliyeti başlatıldı. Son olarak Deniz Kuvvetleri envanterindeki 2 lojistik gemisi bölgeye iş makinesi götürmek için yola çıktı.

Gemiler yola çıktı: İş makineleri bölgeye sevk ediliyor!

Geçtiğimiz saatlerde açıklama yapan Cumhurbaşkanı ve diğer bakanlar, deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinde yalnızca insan değil, iş makinelerinin de kullanımının büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Bunun ardından Deniz Kuvvetleri envanterindeki L-402/L-403 kodlu TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar isimli iki lojiktik gemisi deprem enkazını kaldırmada kullanılacak iş makinelerinin sevkiyatı için yola çıktı. Ek olarak bölgede çok sayıda vinç ihtiyacı olduğu biliniyor.

Deprem raporu: Ölü, yaralı ve yıkılan bina sayısı [Güncel]

Zira deprem bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerini yürüten itfaiye ve diğer kolluk kuvvetleri vinç benzeri iş makinelerinin eksikliğinden birçok enkazda kurtarma çalışmalarını durdurmak zorunda kaldı. Dolayısıyla bu ve benzeri sevkiyatlar büyük önem arz ediyor.

İlgili iki videomuzu izlemek için aşağıdaki bağlantıları tıklayabilirsiniz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!