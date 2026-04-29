TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler'den "Anadolu Hackathon" vurgusu Açıklaması

TBMM AK Parti Grup Başkanı Güler'den 'Anadolu Hackathon' vurgusu Açıklaması
"İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda ve Türkiye'nin dijital dönüşümünde bu tür programlar bize katkı sağlayacaktır. Biz de desteklemeye devam edeceğiz"

TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Anadolu Hackathon" gibi dijital projeleri önemseyen çalışmaların önemli olduğunu vurguladı.

Yandex Türkiye ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği, Anadolu Üniversiteler Birliği'nin desteğiyle düzenlenen "Anadolu Hackathon" programı için Sivas'a gelen Güler, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini hatırlattı.

Türkiye'nin gelecek dönemlerde küresel manada dijital dönüşümde kendi bilimsel çalışmalarını ve kendi yöneticisi olduğu bir altyapıyı kurma hedefinin olduğuna dikkati çeken Güler, "Bu çalışmalarımız da onun bir öncüsü ve altyapısı. Yandex, yapay zeka ve dijital dönüşüm çalışmalarında gerçekten büyük birikime sahip üst düzey bir teknoloji firması." dedi.

"Anadolu Hackathon" gibi dijital projeleri önemseyen çalışmaların Türkiye'ye yayılması gerektiğine işaret eden Güler, "Bunun ilk örneğini Sivas'ta gördük ve bundan sonra artarak devam edecektir. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda ve Türkiye'nin dijital dönüşümünde bu tür programlar bize katkı sağlayacaktır. Biz de desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Güler, üniversitelerin dijital dönüşüm konusunda öncü olması gerektiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Özellikle Anadolu Üniversiteler Birliği hem bölgelerdeki farklılıkları ortadan kaldırmak hem de katkı sağlamak için öncü olmalı. Bu konularda çok ciddi araştırma takımları var. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle beraber TEKNOFEST kuşağının her bölgede yaptığı yarışmalar var. İnşallah önümüzdeki dönemlerde TEKNOFEST'i Sivas'ta yapmayı arzu ediyoruz. Sivas'taki üniversitelerimizin hazırlıkları ve takımları da var. İnşallah bu tür yarışmalar hem bölgesel manada farklılıkları ortadan kaldıracak hem de üniversitelerimizin kendi birikimlerini ortaya koyacak bir çabayı da destekleyecektir. Bu tür programları farklı üniversitelerimizde gerçekleştirmeyi arzu ediyoruz."

Hızla gelişen küresel teknoloji dönüşümüne değinen Güler, "Bu konularda dünyada farklı gelişmeleri yakından izlememiz lazım. Rekabet gerçekten yıkıcı ve çok hızlı değişiyor, buna da hazırlıklı olmamız lazım. Gençlerimizin bu heyecanını, birikimini, inşallah toplumumuzun bundan sonraki beklentilerini karşılayacak, yararına olacak çalışmalara da imza atarız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
