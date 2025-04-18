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Tayland, Dünyanın İlk Yapay Zeka Robot Polisini Tanıttı

Tayland, Dünyanın İlk Yapay Zeka Robot Polisini Tanıttı
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Tayland polisi, yapay zeka ile geliştirilen 'Cyborg 1.0' isimli robot polisi, Songkran Festivalinde görevde tanıtarak güvenlik alanındaki yenilikçi teknolojileri sergiledi. Bu robot, yüz tanıma sistemleri ile suçluları tespit edebiliyor ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini analiz edebiliyor.

TAYLAND polisi, yapay zeka ile tasarlanmış olan dünyanın ilk robot polisini tanıttı.

Yapay zeka ile tasarlanmış olan dünyanın ilk robot polisi 'Cyborg 1.0', polisler gibi üniforma giyerek Tayland'ın Nakhon Pathom eyaletindeki Songkran Festivali sırasında görevlendirildi. Polis yaptığı açıklamada, "Tayland Kraliyet Polisi 7'nci Bölge polisi ve Nakhon Pathom polisi, Nakhon Pathom Belediyesi ile gövdesinin etrafında akıllı yapay zeka kameralar bulunan bir Robocop polis robotu olan 'AI Police Cyborg 1.0'ı tanıttı. Bu polis, etkinlik alanının içinde ve çevresinde bulunan mevcut güvenlik kameralarını ve güvenliği sağlamak için uçan dronları devreye sokabiliyor. Robot polis, yüz tanıma sistemi ile, hakkında tutuklama emri bulunan bir kişi tespit edildiğinde uyarı veriyor. Etkinlik içinde tehlike yaratabilecek bıçak ve diğer silah benzeri nesneleri (su tabancaları hariç) tespit edebiliyor" denildi.

Yapay zeka teknolojisi aynı zamanda bulunduğu her yerden CCTV ve dron görüntülerini analiz ederek çevrede olanları takip etmesini sağlıyor.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Teknoloji
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