TAV Technologies, Zagreb Havalimanı'nda yolcu deneyimini iyileştirmek için çeşitli çözümler sunmaya başladı. Bu çözümler, check-in ve uçağa biniş dahil çeşitli yolcu temas noktalarını optimize ederek terminal içinde yolcu deneyimini iyileştirirken, operasyon ekiplerine de veri içgörüleri ve tahmin senaryoları sağlıyor.

TAV Technologies, Zagreb Havalimanı'nda hizmet vermeye başladı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, TAV Technologies, Zagreb Havalimanı'nda yolcu deneyimini iyileştiriyor.

Şirket tarafından geliştirilen ve havalimanı kaynaklarının verimli kullanımını en üst düzeye çıkaran "Common Use Passenger Processing System (CUPPS)" ile seyahat belgeleri kontrollerini dijitalleştiren "Travel Document Authorization System (TDAS)" çözümleri havalimanında kullanılmaya başlandı.

Söz konusu entegre çözümler, havalimanında check-in ve uçağa biniş dahil çeşitli yolcu temas noktalarını optimize ederek terminal içinde yolcu deneyimini iyileştirirken, yapay zekadan faydalanarak operasyon ekiplerine veri içgörüleri ve tahmin senaryoları oluşturuyor.

"Çözümlerimiz çalışanlar için modern bir kullanıcı deneyimi sunuyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zagreb Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Bahadır Bedir, TAV Technologies ile havalimanına teknolojik yenilik ve yolcu memnuniyetinde iyileşme açısından değer katan bir iş birliği gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bedir, "TAV Technologies'in çözümleri, aynı zamanda tüm havalimanı çalışanlarımız için kolay öğrenilebilir ve modern bir kullanıcı deneyimi sunuyor." ifadesini kullandı.

"Çözümlerin havalimanında kullanılmaya başlanmasından mutluyuz"

TAV Technologies Genel Müdürü M. Kerem Öztürk de yolcu çözümlerinin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Akıllı iş akışlarının, özelleştirilebilir gösterge panolarının ve sorunsuz sistem entegrasyonunun geliştirilmesi gibi alanlarda yolcu çözümlerimizin önemli avantajları bulunuyor. İş zekasıyla geliştirilmiş çözümlerimiz, operasyon planlama ekiplerine yaklaşan uçuşlar, havayolları ve destinasyon dağılımları hakkında istatistikler sunarak verimlilik kazandırıyor. Aynı zamanda 7 gün 24 saat teknik destek sağladığımız bu çözümlerin Zagreb Havalimanı'nda kullanılmaya başlanmasından dolayı mutluyuz."