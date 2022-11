Tarihin en hızlı satılan oyunu God of War: Ragnarök inceleme!

God of War serisinin son oyunu olan Ragnarök daha ilk günden tüm zamanların rekorunu kırdı. İşte God of War: Ragnarök inceleme videosu.

God of War: Ragnarök inceleme!

God of War Ragnarök ilk günden zirveye oturdu

9 Kasım tarihinde çıkış yapan God of War Ragnarök, satış konusunda Sony'nin yüzünü güldürmeyi başardı. Birleşik Krallık'taki satış verilerine göre, oldukça büyük bir başlangıç ??yaptı ve geliştiricisi Santa Monica Studio'yu bile şaşırttı.

Analiz firması GfK'nin açıklamasına göre Ragnarök fiziksel kopyasının çıkış günü satış sayısı, serinin diğer oyunlarının ilk haftalık satışlarını geçmeyi başardı. Ragnarök PlayStation 5 sürümünün, çıkış haftasındaki tüm PS5 oyunlarının yüzde 55'ini oluşturduğunu aktardı.

God of War serisinde toplamda 12 oyun bulunuyor. Bunlardan altısı ana hikaye; diğerleri ise taşınabilir, koleksiyon ve remake'i içeriyor. 2018'de çıkış yapan God of War ile oldukça büyük kitlelere ulaşmayı başaran seri, 14 Ocak'ta Windows'a sunulmasıyla yeniden gündeme gelmişti.

God of War 2018, Sony'nin en çok satan oyunlarından biriydi ve 2022 itibarıyla 23 milyon kopyaya ulaştı. Sony'nin son finansal raporu, Ragnarök'un 25 milyon satışı geçmesini beklediğini gösterdi. Yeni oyun, daha ilk iki günden God of War'ı (2018) kıskandırmış gibi görünüyor.

Ragnarök'un ilerleyen tarihlerde ne yapabileceğini bilmiyoruz, ancak oyunun oldukça beğenildiğini söylemek mümkün. PS4 ve PS5 için çıkış yapan aksiyon yapımı, Metacritic'te 94 puana sahip. Ayrıca şimdiden 2022'nin en iyi oyunu olmaya da aday.