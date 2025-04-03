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Tarih netleşti! WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak

Tarih netleşti! WhatsApp artık bu telefonlarda çalışmayacak
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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Mayıs 2025 itibarıyla iOS 15.1 ve üzeri sürümlerin altındaki iPhone modelleri ile bazı Samsung cihazlarına desteğini sonlandırıyor. Bu tarihten sonra belirtilen telefonlarda WhatsApp uygulaması çalışmayacak.

Dünyada en yaygın kullanılan mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp, eski model telefonlara sunduğu desteği kesme kararı aldı.

PERFORMANS PROBLEMLERİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Meta'nın açıklamasına göre, bu değişikliğin nedenleri arasında performans problemleri, güvenlik riskleri ve kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyen faktörler yer alıyor.

KRİTİK GÜN 1 MAYIS

WhatsApp, 1 Mayıs 2025'ten itibaren sadece iOS 15.1 ve daha yeni sürümleri destekleyecek. Bu, eski iOS sürümlerine sahip cihazların uygulamaya erişim sağlayamayacağı anlamına geliyor. Kullanıcılar, bu tarihten sonra WhatsApp'ı kullanamayacak. Güncelleme, özellikle eski iPhone modellerine sahip milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek. Güncelleme alamayan veya eski iOS sürümlerinde kalan cihazlar, bu karardan en çok zarar görecek olanlar arasında.

Apple:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6 serisi

Samsung :

Galaxy Ace Plus

Galaxy Note 3 serisi

Galaxy S4 Mini

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
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