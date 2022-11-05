Tamamen elektrikli Volvo C40 Recharge tanıtıldı! İşte fiyatı

Volvo C40 Recharge resmen Türkiye pazarına giriş yaptı. 438 km'lik menzile sahip olan elektrikli araba, 4.7 saniyede 100 km/s'ye ulaşıyor.

Volvo, tamamen elektrikli C40 Recharge modelini Türkiye pazarına sundu. Şirketin elektrifikasyona geçişinde önemli bir rol oynayacağını söylediği orta segment SUV elektrikli araba modeli, sadece 4,7 saniyede 0-100 km/s hızlanmaya ulaşabiliyor. İşte Volvo C40 Recharge özellikleri ve fiyatı.

Volvo C40 Recharge özellikleri ve fiyatı

Tek motorlu (P6) ve çift motorlu (P8) olmak üzere iki sürüme sahip olan C40 Recharge, hem tasarımı hem de performansıyla merak uyandırıyor. 78kWh batarya ile 438 km'lik menzile sahip olan elektrikli otomobilde, Android işletim sistemi yer alıyor.

C40 Recharge'ın P6 versiyonu, 170kw'lik tek bir motordan gücünü alıyor. Şirketin açıklamasına göre 0-100 km/s hızlanması 7,4 saniye sürüyor. P8 versiyonunda ise 300kw'lik çift motor yer alıyor. Bu motor 4.7 saniyede 0'dan 100 km/s'ye ulaşabiliyor.

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Android arayüzü; Google Haritalar, Google Play Store veya Google Asistan gibi uygulamaları da mümkün kılıyor. 78 kWh bataryanın hızlı şarj desteği bulunuyor. 40 dakikada yüzde 10 ila 80'e kadar dolum yapılabildiğini söyleyen Volvo, tam dolum için 8 saatlik şarjın gerekli olduğunu dile getirdi.

Türkiye lansmanı kapsamında C40 Recharge fiyatı da açıklandı. Orta seviye SUV EV kategorisi için rekabetçi bir fiyatlandırmaya sahip olan C40 Recharge'ın fiyat etiketleri şu şekilde:

C40 Recharge (P6) – 1.710.264 TL

C40 Recharge (P8) – 1.880.146 TL

Yurt dışında olduğum için Türkiye'deki lansmanına gidemediğim ama çok merak ettiğim, tamamen elektrikli bir otomobil daha memlekette satışa çıktı: Volvo C40 Recharge! ? 438 km menzil ? 78kWh batarya ? 40 dakikada %80 şarj ? Fiyat: 1.7 Milyon TL ? Android işletim sistemi pic.twitter.com/rdJ6TyRFXf — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) November 4, 2022

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