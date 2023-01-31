Sürücüsüz otomobil yarışında Tesla geride kaldı: Mercedes-Benz'den dev adım!

Otomobil üreticileri, satış rakamlarının yanı sıra araçlarında sundukları teknolojiler konusunda da bir yarış içerisinde. Otonom sürüş teknolojisi de bunlardan bir tanesi. Sürücüsüz otomobillere doğru gittikçe yaklaştığımız bugünlerde, şirketler araçlarında en ileri teknolojiyi sunmaya çalışıyor.

Seviye 3 otonom sürüş sertifikasını alan ilk marka Mercedes-Benz oldu

Otonom sürüş konusunda akla ilk olarak Tesla geliyor olsa bazı markalar bu konuda ABD'li üreticiyi geride bırakmaya başladı. Otonom sürüş teknolojisine büyük önem veren markalardan biri olan Mercedes-Benz, ABD'de ilk Seviye 3 otonom sürüş sertifikası alan marka oldu.

Seviye 3 otonom sürüş teknolojisini ilk olarak sunmak konusunda birçok şirket yarış halindeydi. Bu süreçte Tesla ve FSD sistemi önde olarak görülse de gerekli izinleri alamamıştı. Mercedes-Benz ise bir ilki başararak bu konuda öne çıktı.

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Mercedes-Benz, araçlarında sunduğu kameralar, GPS ve sensörler aracılığı ile otonom sürüşte önemli bir eşiği aşmış durumda. Mercedes-Benz'in Seviye 3 otonom sürüşe izin veren Drive Pilot sistemi şu anda S-Serisi ve EQS modelleri ile birlikte gelecek.

Koşullu otomasyon olarak da bilinen Seviye 3 otonom sürüş teknolojisi, sürücünün ellerini direksiyondan ve ayaklarını pedallardan çekmesine olanak sağlıyor. Bu teknoloji, belirli koşullarda aracın kendi başına hareket etmesine izin veriyor olsa da sürücülerden her an tetikte olması ve kontrolü ele almaya hazır olması bekleniyor.

Yasa ve düzenlemeler açısından Seviye 3 otonom sürüş sisteminin şu anda gri bir alan oluşturduğunu da söylemekte yarar var. Çoğu ülkede henüz Seviye 3 otonom sürüş teknolojisine araçlar için özel düzenlemeler bulunmuyor. Bu yüzden bir kaza durumunda sürücünün ve otomobil üreticisinin yasal sorumluluklarının ne olacağı hala belirsizliğini koruyor. Dolayısıyla bu projeye şimdilik sadece ABD'nin Nevada eyaletinde yeşil ışık yakılmış durumda.

Teknoloji ilerledikçe Seviye 4 ve Seviye 5 otonom sürüş teknolojilerini de yollarda göreceğiz. Otomobilin kontrolünü tamamen otonom sisteme bırakan bu teknolojileri görmek için ise bir süre daha beklememiz gerekiyor. Peki siz sürücüsüz otomobil hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.