Surgeon Simulator Geliştiricisi Bossa Studios'ta İşten Çıkarmalar

Operasyonel maliyet artışları, finansman gecikmeleri ve yıl sonuna doğru çok sayıda AAA oyunun piyasaya sürülmesinin gölgede kalması gibi faktörlerin bir araya gelmesine bağlanan işten çıkarmalar Surgeon Simulator geliştiricisi Bossa Studios'u da etkiledi.

Surgeon Simulator geliştiricisi Bossa Studios da işten çıkarmalar yapmaya başladı: 19 kişi işten çıkarıldı

Raporlara göre işten çıkarmalar en çok Kalite Güvence (QA) ve üretim rolleri ile İngiltere dışındaki çalışanları etkiledi. İşgücündeki azalmaya rağmen Bossa Studios'un 40 çalışanı bulunuyor ve stüdyo odağını gelecek projesi Lost Skies'a yöneltmiş durumda.

Oyun sektöründe işten çıkarmalara yol açan zorluklar

Şirketin sözcüsü, artan operasyonel maliyetler, finansman gecikmeleri ve sektörün yıl sonuna doğru büyük AAA oyun sürümlerine odaklanması gibi bir dizi olaydan kaynaklanan zor durumu gerekçe gösterdi.

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Bu faktörlerin bir araya gelmesi, Bossa Studios'un üstesinden gelmekte zorlandığı bir senaryo yaratarak stüdyonun yeniden şekillendirilmesini ve işgücünün azaltılmasını gerektirdi.

Bossa Studios'un resmi açıklaması

İşten çıkarmalar hakkında konuşan sözcü, stüdyonun durumdan duyduğu üzüntüyü dile getirdi ve etkilenen çalışanları destekleme çabalarını vurguladı. Olifiers ayrıca sektördeki meslektaşlarını işten çıkarılmalardan etkilenen yetenekli kişileri duyurmaya yardımcı olmaya çağırdı ve bu kişilerin diğer ekiplere değerli katkılarda bulunmaları için işe alınmalarını teşvik etti.

Activision 'un başı davadan kurtulmuyor

2023'ün oyun sektöründeki en iyi yıllardan biri olurken aynı zamanda sektör genelindeki kovmalar nedeniyle en kötü yıllardan biri olması da tan bir paradoks.

Baldur's Gate 3, Zelda 2, Cocoon, Alan Wake 2 ve Banished Vault gibi oyunlar çıkan bir yılda işten çıkarmalar bu denli fazla olunca gerçekten üzücü oluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.