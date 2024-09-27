Üye Girişi
Haberler

Dünya onu bu kareyle tanımıştı! Şimdi 18 yaşında

Dünya onu bu kareyle tanımıştı! Şimdi 18 yaşında
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm dünyada 'Success Kid' (başarılı çocuk) olarak tanınan Samy Griner, 18 yaşına girdi. Annesinin 2007 yılında o henüz 11 aylıkken Flickr'a yüklediği bir fotoğrafla tanınan Griner'in, saçlarını uzattığı ve çocukluğundaki haliyle pek de değişmediği görüldü. Kullanıcılar, Samy'nin hala tatlı olduğunu ve geçen seneler içinde değişmediğini söyledi. Samy'nin fotoğrafı, internetin en popüler platformlarından olan Reddit'te sayısız photoshop çalışmasına ilham olmuştu.

Tüm dünyada annesi tarafından paylaşılan fotoğrafıyla fenomen haline gelen Samy Griner, 18 yaşına bastı. Samy, annesinin 2007 yılında Flickr'a yüklediği bir fotoğrafla tanınmıştı.

Success Kid (Başarı çocuk) artık 18 yaşında

TÜM DÜNYA ONU SUCCESES KİD (BAŞARI ÇOCUK) OLARAK TANIDI

Avucunda kum tutarken yüzündeki mimiklerle sanki bir başarı elde etmiş gibi duruşu büyük beğeni toplamıştı. Bu fotoğraf sayesinde internet dünyası onu "success kid" (başarılı çocuk) olarak tanıdı. İnternetin en popüler platformlarından biri olan Reddit, Samy'nin fotoğrafını kullanarak sayısız photoshop çalışmasına imza attı.

Success Kid (Başarı çocuk) artık 18 yaşında

"HALA ÇOK TATLI GÖRÜNÜYOR"

Fotoğrafın üzerinden geçen yılların ardından Samy Griner'in ilk defa yeni hali paylaşıldı. 18 yaşına basan Griner'in saçlarını uzattığı ve çocukluğundaki haliyle pek değişmediği görüldü. Kullanıcılar, "Hala bebek yüzlü", "Vay canına! Aynı görünüyor." "O hala çok tatlı" , "Onun nasıl olduğunu öğrenebilmemiz çok güzel. Umarım başarıya devam eder!" yorumlarında bulundu.

Haberler.com / Hamza Temur - Teknoloji

Sosyal Medya Photoshop Teknoloji Yaşam Dünya Çocuk

Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken

Mezarı açtıran en önemli etken, bu koltukta verilen poz oldu

 Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar

Gece yarısı 00.40'ta ateşlenen füzeler İsrail'i korkudan titretti

 Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler

57 suç kaydına rağmen silahla sokağa inip tehditler savurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KANAL D YAYIN AKIŞI 27 Eylül Cuma Kanal D'de hangi diziler var? TRT Spor yayın akışı 27 Eylül! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! DGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI! DGS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? DGS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı BinBin kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu? BinBin halka arz ne zaman verir, nasıl alınır? Az önce deprem mi oldu? 27 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Bu akşam Kara Ağaç Destanı var mı? Kara Ağaç Destanı ne zaman başlıyor? Gönül Dağı 146. Bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı! EN YENİ CUMA MESAJLARI | Resimli, dualı, anlamlı ve kısa Cuma mesajları! Ayetli Cuma mesajları neler? Müge Anlı, Samet Şeker öldü mü, nasıl öldü? Samet Şeker nerede bulundu? Müge Anlı, Esra Erol ve Didem Arslan Yılmaz'ın programı kaldırılacak mı? RTÜK konu ile ilgili ne dedi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });