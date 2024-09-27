Dünya onu bu kareyle tanımıştı! Şimdi 18 yaşında
Tüm dünyada 'Success Kid' (başarılı çocuk) olarak tanınan Samy Griner, 18 yaşına girdi. Annesinin 2007 yılında o henüz 11 aylıkken Flickr'a yüklediği bir fotoğrafla tanınan Griner'in, saçlarını uzattığı ve çocukluğundaki haliyle pek de değişmediği görüldü. Kullanıcılar, Samy'nin hala tatlı olduğunu ve geçen seneler içinde değişmediğini söyledi. Samy'nin fotoğrafı, internetin en popüler platformlarından olan Reddit'te sayısız photoshop çalışmasına ilham olmuştu.
Tüm dünyada annesi tarafından paylaşılan fotoğrafıyla fenomen haline gelen Samy Griner, 18 yaşına bastı. Samy, annesinin 2007 yılında Flickr'a yüklediği bir fotoğrafla tanınmıştı.
TÜM DÜNYA ONU SUCCESES KİD (BAŞARI ÇOCUK) OLARAK TANIDI
Avucunda kum tutarken yüzündeki mimiklerle sanki bir başarı elde etmiş gibi duruşu büyük beğeni toplamıştı. Bu fotoğraf sayesinde internet dünyası onu "success kid" (başarılı çocuk) olarak tanıdı. İnternetin en popüler platformlarından biri olan Reddit, Samy'nin fotoğrafını kullanarak sayısız photoshop çalışmasına imza attı.
"HALA ÇOK TATLI GÖRÜNÜYOR"
Fotoğrafın üzerinden geçen yılların ardından Samy Griner'in ilk defa yeni hali paylaşıldı. 18 yaşına basan Griner'in saçlarını uzattığı ve çocukluğundaki haliyle pek değişmediği görüldü. Kullanıcılar, "Hala bebek yüzlü", "Vay canına! Aynı görünüyor." "O hala çok tatlı" , "Onun nasıl olduğunu öğrenebilmemiz çok güzel. Umarım başarıya devam eder!" yorumlarında bulundu.