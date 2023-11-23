Su altında hayatta kalma-macera oyunu Subnautica için yeni detaylar paylaşıldı. Serinin üçüncü oyunu için geliştirmelerin hızlandığını belirten yayıncı Krafton, 2025'in ilk yarısını hedeflediklerini söyledi. Peki Subnautica 3 neler vadedecek?

Su altında hayatta kalma-macera oyunu Subnautica için yeni detaylar paylaşıldı. Serinin üçüncü oyunu için geliştirmelerin hızlandığını belirten yayıncı Krafton, 2025'in ilk yarısını hedeflediklerini söyledi. Peki Subnautica 3 neler vadedecek?

Subnautica 3 için tarih verildi

Geliştirici Unknown Worlds ve yayıncı Krafton, Subnautica hayatta kalma serisinin üçüncü yapımı için açıklamalarda bulundu. Krafton son mali raporunda "yeni Subnautica" oyununun 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülmesini hedeflediğini duyurdu.

PUBG'nin geliştiricisi olmasıyla tanınan Krafton, Subnautica 3'ün gelecekteki önemli oyunlarından biri olacağını açıkladı. Detaylar henüz belirsiz, ancak Unknown Worlds'ün iş ilanları deniz altı macerasına uzaylıların da dahil olacağını gösterdi.

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Bu da üçüncü oyunun henüz keşfedilmemiş bir okyanus gezegenine götüreceği anlamına geliyor. Ayrıca bazı oyuncular, Subnautica ve Subnautica: Below Zero'da yer alan gezegenin farklı bir dönemine gidileceğini düşünüyor.

Oldukça detaylı açık dünyalarıyla dikkat çeken Subnautica serisi, su altı keşfi ve hayatta kalma odaklı macerasıyla beğeni topladı. Özellikle 2014'te çıkış yapan Subnautica, devasa yaratıkları ve korkutucu uzaylılarıyla su altında gergin anlar yaşatmayı başardı.

Subnautica 3 ile ilgili detayların açıklanmadığını hatırlatmak gerekiyor. Ancak oyunculara işçilik, üs kurma ve hayatta kalma öğelerini birleştirme fırsatı verecek gibi duruyor. Üç yılı aşkın süre sonra, yeni yapımın 2025'te geleceğini belirtelim.

Peki siz hayatta kalma oyunu Subnautica 3 hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.