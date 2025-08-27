STM, TEKNOFEST Mavi Vatan'da Denizlerdeki Mühendislik Gücünü Sergileyecek

SAVUNMA sanayide mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında hizmet veren STM, 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan 'da denizlerdeki mühendislik gücünü sergileyecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan, 30-31 Ağustos'ta İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilecek. Askeri denizcilik alanında faaliyet yürüten STM de milli teknolojilerini TEKNOFEST Mavi Vatan'a taşıyacak. TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde, STM'nin ana yüklenicisi olduğu Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul (F-515), STM'nin önemli görevler aldığı MİLGEM Ada Sınıfı Korvet ve TCG Hızırreis denizaltısı İstanbul Tersanesi'nde olacak. STM, etkinlikte yer alacak standında Türkiye'nin milli fırkateyn projesi istif sınıfı lojistik destek gemisi, STM500 denizaltısı ve insansız otonom sualtı aracı STM NETA'nın maketlerini sergileyecek.

'DONANMAMIZIN GÜCÜNE GÜÇ KATIYORUZ'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, yaptığı yazılı açıklamada TEKNOFEST'in gençlere sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, "TEKNOFEST, gençlerimizin hayallerini teknolojiyle buluşturduğu, Türkiye'nin geleceğini şekillendiren çok değerli bir buluşma noktamız. Biz de STM olarak, Mavi Vatan'da elde ettiğimiz mühendislik başarılarımızı gençlerimize aktarmaktan büyük gurur duyuyoruz. Türk mühendislerinin geliştirdiği milli savaş gemileri, denizaltılar ve insansız sualtı araçlarıyla Mavi Vatan'da donanmamızın gücüne güç katıyoruz. Gençlerimizin de bu projelerden ilham alarak yarının teknolojilerine yön vereceklerine inanıyoruz. Türkiye'nin denizlerdeki mühendislik vizyonunu yakından keşfetmeleri için tüm vatandaşlarımızı TEKNOFEST Mavi Vatan'a bekliyoruz" dedi.