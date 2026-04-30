STM, 6 yeni milli insansız sistemini SAHA-2026 Fuarı'nda tanıtacak

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde çalışmalarını sürdüren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., 6 yeni milli insansız sistemini, ilk kez SAHA-2026 Fuarı'nda vitrine çıkaracak.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre; STM, fuarda otonomi, sürü zekası ve ileri entegrasyon kabiliyetleri ile desteklenen 'Çok boyutlu harekat' yaklaşımını geniş bir ürün ailesiyle sergileyecek. Ayrıca otonom sistemler alanındaki derin mühendislik birikimini yansıtan 6 yeni milli platformun lansmanı gerçekleştirilecek. Fuarda ön plana çıkarılacak milli teknolojilerin başında Uzun Menzilli Kamikaze İHA gelecek. Sabit kanatlı kamikaze İHA ALPAGU'nun gelişmiş yeteneklerle donatılan, artırılmış menzil ve faydalı yük kapasitesine sahip yeni bir versiyonu da ilk kez SAHA'da olacak. Hava savunma konseptine yenilikçi bir yaklaşım getiren ve düşman İHA'larını havada etkisiz hale getiren önleyici İHA sistemi, anlık istihbarat ve veri akışı sağlayacak Mini Keşif-Gözetleme Sistemi de ilk kez kamuoyuyla buluşacak. Stratejik görevler için özel olarak geliştirilen Büyük Sınıf Otonom İnsansız Sualtı Aracı da fuarda sergilenecek. Yüksek sürati, düşük silüeti ve sürü operasyon kabiliyetiyle deniz harbinde oyunun kurallarını değiştirmeye hazırlanan yeni nesil Kamikaze İnsansız Deniz Aracı da gün yüzüne çıkacak.

Bu ürünlerin yanı sıra Türkiye'nin ilk milli vurucu İHA'sı KARGU, milli gözcü İHA TOGAN, mühimmat bırakma kabiliyetine sahip BOYGA-B, akıllı mühimmat sistemi TUNGA, KarguFPV ve dikey iniş-kalkış yapabilen STM TURUL VTOL, fuar süresince ziyaretçilerle buluşacak.

'MİLLİ SAVUNMANIN GELECEĞİ OTONOM SİSTEMLERDE'

STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, SAHA İstanbul'un kuruluşundan bu yana stratejik partnerlerinden biri olduklarını vurgulayarak, SAHA Fuarı'nın küresel savunma ekosisteminde önemli platformların başında geldiğini belirtti. Güleryüz, "Günümüzün asimetrik harp ortamında sürpriz etkisi yaratmanın yolu, çok boyutlu (multi-domain) harekat ortamına yönelik yenilikçi konseptler geliştirmekten geçiyor. STM olarak SAHA-2026'da; sürü yeteneklerini, elektronik harp kabiliyetini ve çok boyutlu taarruz sistemlerini tek bir çatı altında toplayan bütüncül bir 'sistem mimarı' kimliğiyle yerimizi alıyoruz. Bu vizyonla, sadece platform değil, geleceğin harekat konseptlerini yöneten bir mühendislik gücü olarak öne çıkıyoruz. Taktik seviyeden stratejik seviyeye uzanan, hava, deniz ve sualtı alanlarını kapsayan çok katmanlı otonom sistemlerimizi ilk kez bu platformda dünya vitrinine çıkaracağız. SAHA-2026, STM'nin yakın gelecekteki 'insansız-insansız' harbine yaptığı kapsamlı hazırlığın ve otonom teknolojilerdeki yerli liderliğinin en somut göstergesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

