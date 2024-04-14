Steam Verilerine Göre En Popüler İşlemci Markaları

Dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Steam; Windows, MacOS ve Linux işletim sistemli bilgisayarlardan topladığı veriler ile en popüler işlemci markalarını paylaştı. Peki zirvede hangi üretici yer aldı? İşte en yaygın işlemci markaları…

En popüler işlemciler – Mart 2024

Steam'in paylaştığı verilere baktığımızda Windows işletim sistemli bilgisayarlarda en çok Intel işlemcinin popüler olduğunu görüyoruz. Yüzde 68.74 pazar payına sahip. İkinci sırada ise yüzde 31.22 ile AMD yer alıyor.

MacOS işletim sistemi tarafında ise tahmin edebileceğiniz üzere Apple, yüzde 70.57 pazar payı ile zirvede. İkinci sıradaysa yüzde 29.36 ile Intel yer alıyor. Linux tarafındaysa en popüler işlemcinin AMD olduğunu görüyoruz. Yüzde 72.10 ile birinci olan AMD'yi yüzde 27.90 ile Intel takip ediyor.

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Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlar arasında en yaygın işlemciler;

İşlemciŞubatMart Intel: Yüzde 67.91Yüzde 68.74AMD: Yüzde 32.05Yüzde 31.22Microsoft: Yüzde 0.04Yüzde 0.04

MacOS işletim sistemine sahip bilgisayarlar arasında en yaygın işlemciler;

İşlemciŞubatMart Apple: Yüzde 69.98Yüzde 70.57Intel: Yüzde 30.00Yüzde 29.36

Linux işletim sistemine sahip bilgisayarlar arasında en yaygın işlemciler;

İşlemciŞubatMart AMD: Yüzde 71.49Yüzde 72.10Intel: Yüzde 28.50Yüzde 27.90

Bu verilere göre Windows için Intel, MacOS için Apple ve Linux için AMD'nin daha popüler olduğunu söyleyebiliriz.