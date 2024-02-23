Steam, Sid Meier's Civilization 6'yı ücretsiz erişime açtı
Dijital oyun mağazası Steam, popüler strateji oyunu Sid Meier's Civilization 6'yı ücretsiz erişime açtı. Oyunu oynamak için adımları takip etmeniz yeterli.
Dijital oyun mağazası Steam, dikkat çeken etkinlikler ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Platformda neredeyse her hafta büyük bir kampanya başlıyor. Son olarak Steam, popüler strateji oyunu Sid Meier's Civilization 6'yı ücretsiz erişime açtı. Peki nasıl oynanır? İşte bilmeniz gerekenler…
Sid Meier's Civilization 6, Steam'de ücretsiz erişime açıldı
Dijital platformlar veya oyun geliştiricileri, kendi yapımlarını tanıtma amacıyla bazen ücretsiz erişim kampanyası düzenleyebiliyor. Bu sayede oyuncular, oyunu bedelsiz olarak deneyebiliyor ve dilerlerse de satın alabiliyorlar. Yani buradaki amaç kullanıcıların herhangi bir para ödemeden oyunu deneyimlemesini sağlamak.
2K Games tarafından yayınlanan Sid Meier's Civilization 6 oyunu, 25 Şubat saat 19.00'a kadar ücretsiz erişime açıldı. Söz konusu yapımı bu tarihe kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz. Tabii süre sonra erince erişimi kaybedeceğinizi belirtelim. Yani oyun, kütüphanenize kalıcı olmayacak.
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Sid Meier's Civilization 6, oyuncuların bir uygarlık kurup bu uygarlığı taş devrinden bilgi çağına kadar yönetmesi üzerine kurulu. Oyunda kültürel, teknolojik, askeri ve politik birçok unsur bulunuyor. Bu bağlamda strateji türünü sevenlerin mutlaka göz atması gereken yapımlar arasında yer alıyor.
Sid Meier's Civilization 6 oyununu ücretsiz olarak oynayabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;
1. Adım: İlk olarak buraya tıklayarak oyunun Steam sayfasına ulaşın.
2. Adım: "Sid Meier's Civilization 6 Oynayın" başlıklı kısımdan "Oyunu Oyna" butonuna tıklayın.
3. Adım: İndirme işlemini başlatın.
4. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.
Sid Meier's Civilization 6 sistem gereksinimleri
GereksinimMinimumTavsiye Edilenİşletim Sistemi: Windows 10Windows 10İşlemci: Intel Core i3 2.5 Ghz / AMD Phenom II 2.6 Ghz4. Nesil Intel Core i5 2.5 Ghz / AMD FX8350 4.0 GhzRAM: 4 GB8 GBEkran Kartı: AMD 5570 / NVIDIA 450 / Intel Integrated Graphics 530 – 1 GBAMD 7970 veya NVIDIA 770 – 2 GBDirectX: Sürüm 11Sürüm 11Depolama: 17 GB kullanılabilir alan23 GB kullanılabilir alan