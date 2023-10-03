Steam Kullanıcılarının İşletim Sistemi Tercihleri Değişti

Steam, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Eylül ayını kapsayan anketlerde ise kullanıcıların hangi işletim sistemi sürümlerini kullandığına dair yeni bilgiler ortaya çıktı. En popüler işletim sistemleri Eylül ayında beklenmedik düşüşler yaşadı.

Windows 11 kullanıcı sayısı geriledi

Steam tarafından yapılan donanım ve yazılım anketine göre, Windows 11'e yönelim aylar sonra azaldı. Eylül ayını kapsayan son rakamlar, Windows 11'in bir önceki aya göre 1,79 puan düşüşle Steam kullanıcılarının yüzde 37'si tarafından kullanıldığını gösterdi.

Bu, bilgisayar oyuncularının aylar sonra ilk kez Windows 11'i daha az tercih ettiği anlamına geliyor. En popüler işletim sistemleri listesinin birinci sırasında 1,9 puanlık artışla Windows 10 bulunuyor. Eski işletim sistemi yüzde 57'lik bir tabana hitap ediyor.

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Microsoft tarafından artık desteklenmeyen Windows 7 ve Windows 8 sürümleri ise Steam kullanıcılarının yalnızca yüzde 1-2'sini temsil ediyor. Bu da kullanıcıların, eski işletim sistemlerinden Windows 10 ve 11'e geçtiğini gösteriyor.

Ayrıca Valve'ın önümüzdeki yıldan itibaren Windows 10'dan daha eski sistemler için desteği keseceğini hatırlatalım. Bu da kullanımın önümüzdeki aylarda daha da azalacağı anlamına geliyor.

Windows 10 – %57,97 (+1,99 puan)

Windows 11 – %37,43 (-1,79 puan)

Windows 7 – %1,23 (+0,21 puan)

Windows 8.1 – %0,18 (-0,04 puan)

Windows 7 – %0,06 (-0,02 puan)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi sürümü tercih ediyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!