Steam Ekran Kartı Sıralaması: Kasım 2023

Steam'in aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin kasım ayını kapsayan sonuçlarına göre, en popüler ekran kartları sıralaması açıklandı. Listenin zirvesinde RTX 3060 yer alırken, ikinci sırada GTX 1650 ve üçüncü sırada GTX 1060 bulunuyor.

Steam'in aylık olarak gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin kasım ayını kapsayan sonuçları belli oldu. Böylece platformdaki oyuncuların hangi işletim sistemlerini ve donanımlarını kullandıklarını kolayca görebiliyoruz. Peki kasım ayı itibariyle Steam platformunda en popüler ekran kartları hangileri? İşte Steam ekran kartı sıralaması!

En popüler ekran kartları sıralamasında zirve değişmedi: RTX 3060

Steam'de geçtiğimiz aylara kadar 2019 yılında piyasaya sürülen Nvidia GeForce GTX 1650'nin en popüler ekran kartı olduğunu görüyorduk. Ancak hatırlanacağı üzere bu durum eylülde değişti ve kart ikinci sıraya kadar geriledi. Hatta ekim raporlarında altıncı sırada karşımıza çıkan kart, kasım ayında yüzde 1,06'lık bir artış yaşayarak ikinci sıraya kadar yükseldi. Ekran kartının pazar payı ise yüzde 4,61 seviyelerinde.

Listenin zirvesinde RTX 3060 yer alıyor. 2021'de satışa çıkan donanımın anlık pazar payı ise yüzde 4,89 seviyelerinde. Üçüncü sırada yüzde 4,20'lik kullanım oranıyla GTX 1060 karşımıza çıkıyor. Bunun hemen ardından yüzde 3,81 ile RTX 3060 Laptop versiyonu geliyor. Listenin beşincisi de yüzde 3,61'lik kullanım oranı ile GTX 2060.

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