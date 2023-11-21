Valve, Steam'e DualShock ve DualSense gibi PlayStation kontrolcüleri için yeni bir güncelleme yayınladığını açıkladı. Her iki popüler kontrolcüye tam destek ekleyen güncelleme, PlayStation kollarını kullanan oyunculara büyük kolaylık sağlayacak.

Steam, DualShock ve DualSense için yeni güncelleme yayınladı

Valve, Steam'e DualShock ve DualSense gibi PlayStation kontrolcüleri için yeni bir güncelleme yayınladığını açıkladı. Her iki popüler kontrolcüye tam destek ekleyen güncelleme, PlayStation kollarını kullanan oyunculara büyük kolaylık sağlayacak.

Steam'den DualSense ve DualShock için tam destek

Steam'in yeni DualSense ve DualShock güncellemes; keşfedilebilirlik, uyumluluk ve kişiselleştirme özelliklerini ele alıyor. Bu konularda PlayStation aksesuarlarını Xbox kontrol cihazlarıyla aynı seviyeye getiriyor.

Güncellemeyle birlikte Steam ; "Kontrolcü Dostu" bölümündeki arama sonuçlarını Xbox, DualShock, DualSense'e göre filtreleyecek. Oyun sayfaları da kontrol cihazlarının tam veya kısmi uyumluluğu destekleyip desteklemediğini belirten rozetlere sahip olacak.

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Steam'deki arama sonuçları da belirli kontrolcü desteğine göre daraltılacak. Ayrıca uygulamanın ana sayfası da daha kişiselleştirilmiş öneriler sunmak için kullanıcının bağladığı kontrol cihazlarını hafızasına kaydedecek.

Valve'ın güncelleme notlarına göre, son yıllarda Steam'deki PlayStation aksesuarlarında önemli bir artış yaşandı. DualShock kontrol cihazlarını içeren kullanımlar son dört yılda neredeyse dört katına çıktı. Dört yıl önce sadece yüzde 19 olan PlayStation tabanı, artık Steam'in yüzde 27'sini oluşturuyor.

Bu güncellemeyle birlikte PlayStation kontrolcüleriyle oyun oynayan Steam kullanıcılarının deneyimi iyileştirilecek. Ayrıca Steam'in Xbox ve PlayStation'a yönelik geniş desteğini de gösteriyor. Üçüncü parti kontrolcüler için resmi bir desteğin bulunmadığını, ancak oyun sayfalarında "genel kullanım" başlığında listelendiğini belirtelim.

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