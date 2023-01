Steam'de yeni yıl zamları: Popüler oyunlarda büyük fiyat artışı!

Dünyanın en popüler dijital içerik mağazası unvanını elinde tutan Steam, son zamanlarda oyun fiyatlarındaki artış nedeniyle adından söz ettiriyor. Öyle ki kısa süre önce gelen Steam zamlarına bakacak olursak, popüler oyunların da etkilendiğini görüyoruz.

Steam'de popüler oyunlara zam!

Steam, geçtiğimiz aylarda aldığı kararla Türkiye'deki yerel fiyatlandırma için önerilen dolar kurunu 10 TL'ye çıkardı. Hemen ardından ise geliştiriciler, yayınladıkları oyunlarda ciddi fiyat artışları yaptı. Elbette aynı fiyattan devam etme kararı alan yayıncılar da oldu.

Steam'de geliştiriciler tarafından yapılan zam, kısa süre önce gerçekleşti. Bu fiyat artışı, popüler oyunları da kapsıyor. Öyle ki 269 TL'ye satılan Far Cry 5, yüzde 160 oranında bir zamla birlikte artık 699 TL'ye satılıyor.

Ayrıca FPS kategorisinin öne çıkan yapımlarından biri olan Tom Clancy's Rainbow Six Siege ise 89 TL'den, yüzde 157'lik fiyat artışıyla 229 TL'ye yükseldi. Steam'de zamlanan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunZam OranıEski FiyatıYeni FiyatıFar Cry 5+160%269,00 TL699,00 TLTom Clancy's Rainbow Six Siege+157%89,00 TL229,00 TLTom Clancy's The Division+158%135,00 TL349,00 TLAssassin's Creed IV: Black Flag+162%179,00 TL469,00 TLAssassin's Creed Origins+160%269,00 TL699,00 TLAssassin's Creed Odyssey+158%269,00 TL699,00 TLAssassin's Creed Origins+158%269,00 TL699,00 TLNo Man's Sky+142%210,00 TL510,00 TLWatch Dogs 2+160%269,00 TL699,00 TLMortal Kombat 11 Ultimate+683%102,00 TL799,00 TLFor Honor+155%69,99 TL179,00 TLThe Crew 2+161%225,00 TL589,00 TLCoffin of Ashes+477%13,00 TL75,00 TLPOSTAL Redux+494%16,00 TL95,00 TLPOSTAL 4+457%61,00 TL340,00 TLRail Route+494%32,00 TL190,00 TLSilent Sector+153%59,00 TL149,00 TLUncrashed : FPV Drone Sim+496%25,00 TL149,00 TLFractal Block World+438%19,50 TL105,00 TLUrban Cards+496%25,00 TL149,00 TLThe Last AntLion+4900%2,10 TL105,00 TL

Peki sizler Steam'de zamlanan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.