Steam'de oyun sahibi olmak için ne kadar harcama yaptığınızı öğrenmek mümkün. İşte Steam hesabınızda ne kadar para harcadığınızı öğrenmek için yapmanız gerekenler...

Steam'de Şimdiye Kadar Ne Kadar Para Harcadım?

Steam, dünya çapında geniş kullanıcı kitlesine sahip olan devasa bir dijital oyun mağazası olarak öne çıkıyor. Sadece oyun alışverişi yapabileceğiniz bir platform olmanın ötesinde, aynı zamanda arkadaşlarınızla çevrim içi oyun oynamak için bir buluşma noktası haline gelmiş durumda.

Oyuncular, Steam'de oyun sahibi olmak için şimdiye kadar ne kadar harcama yaptıklarını merak ediyor. Biz de bu içeriğimizde bunu nasıl öğrenebileceğinizi anlattık. İşte " Steam'de şimdiye kadar ne kadar para harcadım?" sorusunun cevabını öğrenmek için yapmanız gerekenler…

Steam'de ne kadar para harcadım? Nasıl öğrenebilirim?

Steam mağazasında, aksiyon, strateji, hikaye odaklı, FPS gibi kategorilerde on binlerce oyun seçeneği bulunmakta. Bu geniş yelpaze, birçok kullanıcıyı harcama yapmaya teşvik edebiliyor. Bu harcama biraz fazla olunca ne kadar harcandığı da merak edilebiliyor. Neyse ki bunu öğrenmek mümkün.

Bildiğiniz üzere Steam, kullanıcılara harcama geçmişini gösteriyor. Platform, sadece bununla kalmayıp toplamda ne kadar para harcandığı bilgisini de paylaşıyor. Bunu destek sayfası üzerinden kolayca öğrenebilmek mümkün.

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Steam'de şimdiye kadar toplam ne kadar para harcadığınızı öğrenmek için öncelikle buraya tıklayarak ilk web sayfasına ulaşın. Hesabınız açık değilse oturum açmanız gerekiyor. Daha sonrasında ilgili verileri görebilirsiniz.

Steam'de ne kadar para harcadığınızı öğrenmek için adım adım ilerleyelim;

1. Adım: Buraya tıklayarak Steam Account Spends sayfasına ulaşın.

2. Adım: Hesabınız açık değilse giriş yapın.

3. Adım: Sayfadaki tabloda dolar cinsinden kaç para harcadığınızı görebilirsiniz.

Tablodaki değerler ne anlama geliyor?

Ulaştığınız sayfada yer alan tabloda "TotalSpend", "OldSpends", "PWSpends" ve "ChinaSpends" şeklinde farklı değerler bulunuyor. Peki bunlar ne anlama geliyor?

TotalSpend: Hesabınızda yapılan toplam harcama.

OldSpend: 17 Nisan 2015, Cuma günü saat 20.00'dan önce yapılan harcama.

PWSpends: Perfect World oyunundan eklenen bakiye.

ChinaSpend: Steam China üzerinden Çin Yuanı birimiyle eklenen bakiye.

Bu bilgiler, her ayın son günü güncellenir. Dolayısıyla ayın başında veya ortalarında aldığınız bir oyun bu tabloya etki etmez.