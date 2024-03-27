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Steam'de En Popüler PC Oyunları Belli Oldu

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Oyun dünyasındaki hareketlilik tüm hızıyla sürüyor. Özellikle son zamanlarda çıkış yapan Helldivers 2 Dragon's Dogma 2 ve gibi yapımlar fazlasıyla konuşulurken, bu durum en popüler oyunlar listelerini doğrudan etkiliyor. Peki an itibariyle en popüler PC oyunları hangileri? İşte Steam en popüler oyunlar!

Steam en popüler PC oyunları listesi – Güncel

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanları listesini kısa bir süre önce güncelledi. Buna göre geçen hafta liderliği geri alan Counter-Strike 2 bu hafta da en üst sırada karşımıza çıktı. Listenin ikinci sırasında ise 22 Mart'ta çıkış yapan yapan Dragon's Dogma 2 yer alıyor.

Listenin üçüncüsü Helldivers 2 olurken, dördüncü sıradaysa Valve'ın el konsolu Steam Deck bulunuyor. Ancak markanın konsolunun oyunlarla birlikte listeye sokulma nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi maalesef mevcut değil. Horizon Forbidden West Complete Edition ise beşinci sıradan karşımıza çıkıyor.

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İşte geçen haftanın Steam en popüler PC oyunları:

Counter-Strike 2

Dragon's Dogma 2

Helldivers 2

Steam Deck

Horizon Forbidden West Complete Edition

PUBG

Apex Legends

EA SPORTS FC 24

Baldur's Gate 3

Tom Clancy's Rainbow Six® Siege

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce hangi oyun kaçıncı sırada olmalıydı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Counter-Strike 2 PC oyunları Steam Deck Steam Teknoloji Güncel Haberler

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