SteamDB'nin yayınladığı haftalık en çok satanlar listesi güncellendi. CS: GO, Remnant II ve Baldur's Gate 3 ilk üç sırayı aldı.

Steam'in haftalık en çok satanlar listesi belirli aralıklarla güncelleniyor. Böylelikle yapımların oyunculara hitap edip edemediğini görebiliyoruz ve satış konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. Söz konusu liste kısa bir süre önce yenilendi ve an itibariyle Steam'de en çok satan oyunlar belli oldu.

Steam en çok satan oyunlar listesi

Steam hakkında paylaştığı verilerle ön plana çıkan SteamDB, haftanın en çok satanlar listesini yeniledi. İlk sırada oynaması ücretsiz bir yapım olan CS: GO yer alırken, ikinci sırada geçtiğimiz günlerde çıkış yapan Remnant II karşımıza çıktı.

Listenin üçüncü sırasında Baldur's Gate 3 yer alıyor. Dördüncü sıradaysa Apex Legends ve beşinci sırada ise NARAKA: BLADEPOINT bulunuyor. Bunun yanı sıra bir dönem zirveye adeta demir atan Steam Deck el konsolu ise son dönemde çıkış yapan AAA yapımlarına karşı zirveyi koruyamadı ve son olarak sekizinci sıradan kendine yer buldu.

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Steam geçtiğimiz haftanın en çok indirilen oyunlar listesi:

Counter-Strike: Global Offensive

Remnant II

Baldur's Gate 3

Apex Legends

NARAKA: BLADEPOINT

BattleBit Remastered

Call of Duty®: Modern Warfare® II

Steam Deck

Grand Theft Auto V

PUBG: BATTLEGROUNDS

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.