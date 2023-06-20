Steam'de en çok satan oyunlar açıklandı! 13 - 20 Haziran 2023

Steam'in 13 - 20 Haziran 2023 tarihleri arasında en çok satan oyunları açıklandı. En çok satanın açıklandığı listede ilk 10'da oyunlar ve donanımlar yer aldı. Kimi oyunlar yükselirken, kimi oyunlar listede geriledi. Bazıları ise listede sırasını korumaya devam etti. İşte Steam'de haftanın en çok satan 10 oyunu.

Steam veri tabanından oyun ve donanım bilgileri elde etmek için üçüncü parti kişiler tarafından oluşturulan SteamDB sitesinin verilerine göre haftanın en çok satan oyunları açıklandı. Listenin ilk 10 sırası geçen hafta ile hemen hemen aynı. Peki, Steam'de haftanın en çok satan oyunları neler? İşte detaylar…

STEAM'DE EN ÇOK SATAN OYUNLAR - 20 HAZİRAN 2023

BattleBit Remastered Call of Duty Modern Warfare 2 F1 23 Steam Deck Cyberpunk 2077 STARFIELD Call of Duty Modern Warfare 2 - BlackCell 02 Street Fighter 6 Forza Horizon 5 Dead by Daylight

Geçtiğimiz hafta Steam'de en çok satan oyunlar arasında ilk sırada BattleBit Remastered yer alırken hemen arkasında ise Call of Duty Modern Warfare 2 ve yeni duyurulan F1 23 yer aldı.