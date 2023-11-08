SteamDB tarafından paylaşılan rapora göre, Counter-Strike 2 en çok indirilen oyun oldu. Call of Duty ikinci sırada yer alırken, Cyberpunk 2077 üçüncü oldu.

Steam'de En Çok İndirilen Oyunlar Belli Oldu

Oyun dünyasındaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor ve oyuncu cephesinde seçeneklerin çok olması nedeniyle bir kafa karışıklığı söz konusu. SteamDB gibi platformlar tarafından belirli aralıklarla paylaşılan raporlar sayesinde ise en popüler oyunlar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki Peki an itibariyle oyun pazarının en popüler yapımları hangileri? İşte Steam en çok indirilen oyunlar!

Steam en popüler oyunlar belli oldu

Steam hakkında paylaştığı verilerle bilinen SteamDB, haftanın en çok satanları listenini yeniledi. Listenin birincisi oynaması ücretsiz bir yapım olan Counter-Strike 2 olurken, ikinci sırada geçtiğimiz sene çıkışını gerçekleştiren Call of Duty yer alıyor.

Listenin üçüncüsü Cyberpunk 2077 oluyor. Bunun hemen ardından dördüncü sırada geçen ay çıkış yapan War Thunder geliyor. Beşinci sırada ARK: Survival Ascended ve son olarak altıncı sırada Apex Legends bulunuyor. Listenin devamında ise EA SPORTS FC 24, Baldur's Gate 3 ve For The King II gibi yapımlar karşımıza çıkıyor.

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Steam geçtiğimiz haftanın en çok satan (31 – 7 Kasım arasındaki satışları ele alıyor) oyunlar listesi:

Counter-Strike 2

Call of Duty

Cyberpunk 2077

War Thunder

ARK: Survival Ascended

Apex Legends

EA Sports FC 24

Baldur's Gate 3

For The King II

Cities: Skylines II

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Listede görmeyi beklediğiniz bir oyun var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz