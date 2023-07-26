Steam'de Dungeon of the ENDLESS Ücretsiz!

Steam, roguelike ve RPG türündeki Dungeon of the ENDLESS oyununu kısa süreliğine ücretsiz olarak sunuyor. Oyunu ücretsiz olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam, son dönemlerde Epic Games gibi ücretsiz şekilde oyunlar dağıtarak oyuncuları kendine çekmeye çalışıyor. Son olarak platform, roguelike ve RPG türündeki sevilen oyunu kalıcı olarak sahip olabileceğiniz üzere kısa süreliğine ücretsiz hale getirdi.

Dungeon of the ENDLESS, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz!

Steam gibi dijital oyun mağazaları veya büyük yayıncılar, bazen kendi yapımlarını oyunculara tanıtma amacıyla ücretsiz dağıtma etkinliği düzenleyebiliyor. Bu etkinlik sayesinde oyuncular, bedava şekilde oyun sahibi olabiliyorlar.

Steam'de düzenlenen etkinlik kapsamında Dungeon of the ENDLESS, 27 Temmuz saat 17.00'a kadar ücretsiz hale geldi. Oynayanların büyük çoğunluğundan olumlu eleştiriler almayı başaran oyunu, bu süreye kadar herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam'de Gizlilik Festivali İndirimleri başladı: Assasin's Creed, Far Cry ve dahası!

Dungeon of the ENDLESS oyununu ücretsiz şekilde kütüphanenize ekleyebilmek için şu adımları takip edin;

Adım 1: Buraya tıklayarak oyunun satış sayfasına ulaşın.

Adım 2: Biraz aşağıya kaydırdıktan sonra "Hesaba ekle" butonuna tıklayarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Dungeon of the ENDLESS sistem gereksinimleri

2014 yılında piyasaya sürülen Dungeon of the ENDLESS, SEGA tarafından yayımlandı. Söz konusu yapımda oyuncular olarak bir kristali güvende tutmak için uzay gemisini korumaya çalışıyoruz. Bunun için bir savunma inşa etmemiz gerekiyor.

Türü gereği oyunda her öldüğümüzde ise bütün yaptıklarımız siliniyor ve her şeyi en baştan inşa etmemiz gerekiyor.

Dungeon of the ENDLESS sistem gereksinimleri ise şu şekilde;

GereksinimlerMinimumTavsiye Edilenİşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1Windows Vista / 7 / 8 / 8.1İşlemci: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo veya eşdeğeri3.3 GHz Intel Core i5 veya eşdeğeriRAM: 2 GB4 GBEkran Kartı: NVIDIA GeForce 8600 GT veya eşdeğeriNVIDIA GeForce GTX 560 Ti veya eşdeğeriDirectX: Sürüm 9.0cSürüm 9.0cDepolama Alanı: 700 MB kullanılabilir alan700 MB kullanılabilir alan

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.