Steam açıkladı! Oyuncular hangi işletim sistemini tercih ediyor?

Steam, ocak ayını kapsayan donanım ve yazılım anket sonuçlarını paylaştı. İşte en çok kullanılan işletim sistemleri...

Steam, aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Bu sayede platformdaki kullanıcıların hangi donanımları ve işletim sistemlerini kullandığı konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki ocak ayı itibariyle oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri hangileri? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!

Steam en çok kullanılan işletim sistemleri listesini paylaştı

Steam, ocak ayının en çok kullanılan işletim sistemleri listesini paylaştı. Buna göre 2021'de çıkış yapan ve ilk etapta ciddi sorunlarla gündemden düşmeyen Windows 11, son dönemde sorunlardan büyük ölçüde arınmasına rağmen halen oyuncuların tercih ettiği bir sürüm değil. Zira Windows 10, aralık ayına kıyasla yüzde 1,96 oranında bir düşüş yaşamasına rağmen yüzde 63,46'lik pazar payıyla halen zirvede yer almaya devam ediyor.

Windows 11 kullanımı geçtiğimiz ay artış yaşadı. Zira sürüm, ocak ayında yüzde 1,91'lik bir artışla yüzde 30,33'lük pazar payının sahibi oldu. Bunun dışında bir döneme damga vuran ve son olarak güncelleme desteğini kaybeden Windows 7 de geçen ay yüzde 0,06'lık düşüşle pastadan yüzde 1,60'lık pay aldı.

Steam'de sevilen oyunlara yüzde 100'den fazla zam!

Windows 11 sistem gereksinimleri