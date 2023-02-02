Steam açıkladı! Oyuncular hangi işletim sistemini tercih ediyor?
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Steam, ocak ayını kapsayan donanım ve yazılım anket sonuçlarını paylaştı. İşte en çok kullanılan işletim sistemleri...
Steam, aylık gerçekleştirdiği donanım ve yazılım anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Bu sayede platformdaki kullanıcıların hangi donanımları ve işletim sistemlerini kullandığı konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. Peki ocak ayı itibariyle oyuncuların en çok tercih ettiği işletim sistemleri hangileri? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!
Steam en çok kullanılan işletim sistemleri listesini paylaştı
Steam, ocak ayının en çok kullanılan işletim sistemleri listesini paylaştı. Buna göre 2021'de çıkış yapan ve ilk etapta ciddi sorunlarla gündemden düşmeyen Windows 11, son dönemde sorunlardan büyük ölçüde arınmasına rağmen halen oyuncuların tercih ettiği bir sürüm değil. Zira Windows 10, aralık ayına kıyasla yüzde 1,96 oranında bir düşüş yaşamasına rağmen yüzde 63,46'lik pazar payıyla halen zirvede yer almaya devam ediyor.
Windows 11 kullanımı geçtiğimiz ay artış yaşadı. Zira sürüm, ocak ayında yüzde 1,91'lik bir artışla yüzde 30,33'lük pazar payının sahibi oldu. Bunun dışında bir döneme damga vuran ve son olarak güncelleme desteğini kaybeden Windows 7 de geçen ay yüzde 0,06'lık düşüşle pastadan yüzde 1,60'lık pay aldı.
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Windows 11 sistem gereksinimleri
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi sürümü tercih ediyorsunuz ve bu tercihin nedeni ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!
İşlemci: 1 gigahertz (GHz) ya da daha hızlı, 2 veya daha fazla çekirdekli, uyumlu bir 64 bit işlemci ya da Çip Üzerinde Sistem (SoC)RAM: 4 gigabayt (GB)Depolama: 64 GB ya da daha büyük depolama cihazıSistem üretici yazılımı: UEFI, Güvenli Önyükleme özellikliTPM: Güvenilir Platform Modülü (TPM) sürüm 2.0Grafik kartı: WDDM 2.0 sürücüsüyle DirectX 12 veya üzeri ile uyumluEkran: Diyagonal olarak 9 inçten daha büyük olan yüksek çözünürlüklü (720p) ekran, renk kanalı başına 8 bitİnternet bağlantısı ve Microsoft hesapları: Windows 11 Home sürümünde, ilk kullanımda cihaz kurulumunu tamamlamak için internet bağlantısı ve bir Microsoft hesabı gerekir. Tüm Windows 11 sürümlerinde güncelleştirmeleri yapmak ve bazı özellikleri indirip bunlardan yararlanmak için internet bağlantısı gerekir.
Microsoft Steam Teknoloji Haberler
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi sürümü tercih ediyorsunuz ve bu tercihin nedeni ne? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!