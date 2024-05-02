StartupTeknoloji Girişimcilik Etkinliği Gerçekleşti

Girişimcilik ekosistemi, Co-Founder Academy ve TechInside'ın da destekçisi olduğu StartupTeknoloji girişimcilik etkinliğinde bir kez daha buluştu. Cube Incubation'da gerçekleşen etkinlik, girişimcilik dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi ve nitelikli iş birliklerine zemin hazırladı.

Co-Founder Academy ve TechInside olarak bizler de bir süredir destek olduğumuz bu etkinlik serilerinde bu hafta kurucumuz Hakkı Alkan ile beraber katılım sağladık, etkinliğe özel verdiğimiz röportajı izlemek için:

Etkinlik, ekosistem paydaşlarının kahvaltısıyla başladı. Girişimcilere, yatırımcılara ve diğer tüm paydaşlara kapılarını açık tutan StartupTeknoloji, girişimcilik dünyasını desteklemeye devam ediyor.

Açılış konuşmasını, Kulüp Garajı'ndan Neslihan Kaplan yaptı. Ardından ev sahipliği ve sunum için sözü alan Cube Incubation girişimcilik merkezinin müdürü Ahmet Kerim Nalbant, katılımcılara Cube incubation hakkında çok değerli bilgiler verdi.

Etkinlikte sponsor olarak yer alan markalar arasında SharingoTürkiye, egaranti, DinamikCRM, PitGrowth, ve Walkers girişimcileri, sahnede sunumlarını gerçekleştirdiler. Her biri kendi alanında başarılı girişimleri ve yenilikçi projeleriyle dikkat çekti.

Girişim sponsorları Mistikist, QarkOptical, ve Hydrolyx ise sahneye çıkarak girişimleri hakkında bilgi verdiler. Yenilikçi fikirleri ve potansiyel yatırım olanaklarıyla ilgili değerli bilgiler paylaştılar.

Etkinliğin en önemli bölümlerinden biri, yatırım paneliydi. Girişimcilik ekosisteminde önemli yatırımlara imza atan Tunç Berkman ve Hande Enes, Selma Bahçıvanoğlu ve Anıl Gökçen Körpınar girişimciliğin geleceği ve yatırım olanakları hakkında katılımcılarla değerli görüşler paylaştılar.

Tunç Berkman, kurumsal geçmişine ve girişimciliğe adım atış sürecine değinerek kurumsal tarafın girişimciliğe bakışını ve gelişim sürecini aktardı.

Hande Enes ise girişimcilikte duygu-insansı sezgilerin önemine vurgu yaparak, bunun gelecekte yapay zeka modellemelerinde çığır açacağını ifade etti. Ayrıca yerel bilgelik ve kültürel mirasın girişimciliğe nasıl katkı sağladığını anlattı.

Anıl Gökçen Körpınar ise, idacapital'in Türkiye'de olmayan ama olması gereken debt financing (borç finansmanı) modelini aktardı. Girişimcilerin hisse vermek yerine borçlanma yolunu tercih edebilecekleri bir finansman modelinin eksikliğine dikkat çekti ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Selma Bahçıvanoğlu, ekosistemdeki 10 yıllık deneyimine dayanarak son 5 yılda girişimcilik ekosistemindeki değişimi ve gelecekteki olası değişimleri anlattı. Ekosistemdeki gelişim sürecine dair değerli gözlemlerini paylaştı ve gelecekteki eğilimleri öngörmeye yönelik değerli önerilerde bulundu.

Son olarak, SimyaVC'nin hangi alanlara odaklandığına dair bilgileri katılımcılarla paylaşarak, girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak için yapılan çalışmalara değindi.

Genç girişimci yetiştirme platformu olan Fikir Değirmeni'nden çocuk girişimciler, etkinliğe katılarak renk kattılar. Genç girişimciler, geleceğin liderleri olarak dikkat çektiler.

Etkinlikte ayrıca, StartupTeknoloji'nin medya destekçilerine özel ödüller takdim edildi. BrandingTürkiye adına Mürsel Ferhat Sağlam, TeknoTalk adına Behti Soykan, TechInside adına Hakkı Alkan, Technologic adına Melih Bayram Dede ve diğer medya kuruluşlarının temsilcileri, StartupTeknoloji'nin önemli bir parçası oldukları için teşekkür edildi.

Etkinlikte ayrıca StartupTeknoloji adına İlker Elal ve Teknopark İstanbul adına Ümran Demirel birlikte bir iş birliği anlaşmasına imza attı.

Networking etkinliğiyle sona eren 9. Girişimcilik Ekosistemi Buluşması, katılımcılarına değerli bağlantılar kurma ve işbirlikleri oluşturma fırsatı sundu. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ve networking etkinliğiyle sona erdi.

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