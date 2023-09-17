Starlink uyduları Kastamonu semalarında görüldü
Elon Musk'un Starlink uyduları, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ile Cide ilçelerinde görüldü. Gece geç saatlerde evinin balkonunda oturan vatandaşlar, gökyüzündeki Starling uydularını gördü. Vatandaşlar, sıra halindeki uyduları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyalarından paylaştı.
Starlink uyduları Kastamonu semalarında görüldü
KASTAMONU - Elon Musk'un Starlink uyduları, Kastamonu semalarında görüldü.
Elon Musk'un Starlink uyduları, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi ile Cide ilçelerinde görüldü. Gece geç saatlerde evinin balkonunda oturan vatandaşlar, gökyüzündeki Starling uydularını gördü. Vatandaşlar, sıra halindeki uyduları cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal medyalarından paylaştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Teknoloji