Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX tarafından sunulan Starlink, uydu üzerinden internete erişebilmeyi mümkün kılıyor. Pek çok ülkede kullanılabilen bu hizmetin kullanıcı sayısı giderek artıyor. Son dönemlerde ilginin bir hayli yükseldiği söyleniyor. Peki Starlink kullanıcı sayısı kaç?

Starlink kullanıcı sayısı kaç?

SpaceX'in Starlink internet hizmeti, Amerika Birleşik Devletleri'nden Fransa'ya, Bulgaristan'dan Yunanistan'a ve hatta Gürcistan ile Moğolistan gibi çeşitli ülkelerde sunuluyor. Ancak maalesef ki hizmet henüz Türkiye'de kullanıma sunulmadı. Servis haritasında ülkemizdeki çalışmaların devam ettiğine dair bilgiler yer alıyor. Ancak hizmetin ne zaman devreye gireceğine dair net bir tarih bulunmuyor.

Starlink kullanıcı sayısı giderek artıyor. Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre dört ay içerisinde 500 bin yeni kullanıcı hizmet almaya başladı. Aralık ayında 2.2 milyon olan toplam kullanıcı sayısının şu anda 2.7 milyona yükseldiği bildirildi.

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İnsanları Mars'a göndermek ve Kızıl Gezegeni kolonileştirmek isteyen Elon Musk, Starlink'in Mars'ta yüksek bant genişliğine sahip iletişim için oldukça önemli olduğunu söylüyor. Hizmetin inanılmaz bir bağlantı sağladığını ifade eden Musk, Starlink uydularının uydular arası veri aktarımını sağlayan 10 binden fazla lazere sahip olduğunu ve bu lazerler sayesinde bir günde 42 petabayt veri aktarımı yapıldığını belirtti.

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