Starfield'da Imperial Star Destroyer Gemisi Nasıl Yapılır?

Geçtiğimiz hafta piyasaya sürülen Starfield'da yetenekli insanlar şimdiden maharetlerini göstermeye başladılar. Bir oyuncu, Star Wars'tan bildiğimiz bir gemiyi nasıl yapıldığının talimatlarıyla birlikte inşa etti.

Star Wars'dan tanıdığımız gemi Starfield'da: Imperial Star Destroyer gemisi

Starfield uzay gemilerinizde bolca zaman geçirmenizi sağlıyor, bu yüzden onları olabildiğince kapasiteli hale getirmek için biraz zaman ayırmak gerek. Bazı oyuncular gemilerine oldukça ehemmiyet gösteriyorlar çünkü oyun, size gemilerinizi istediğiniz gibi özelleştirme özgürlüğü veriyor.

The Empire has arrived in the Settled Systems byu/Jackygold inStarfield

Reddit kullanıcısı Jackygold tarafından yaratılan dev gemi, ilk olarak Starfield subreddit'inde yayınlandı ve insanlar onu o kadar çok sevdi ki oyuncu sonunda uzay gemisinin nasıl yapılacağını açıklayan uzun bir rehber oluşturdu.

Bu projeyi siz de denemek istiyorsanız uyaralım: Şu an için bu gemiyi yalnızca PC'de yapabiliyorsunuz zira birtakım modlar yüklemeniz gerek.

Ayrıca, bilgisayarınız yeterli kuvvette değilse bu kadar büyük bir yapı oluşturmanın performansınızı büyük ölçüde düşüreceğini de unutmayın, bu nedenle oyunu çalıştırmakta zaten zorlanıyorsanız inşa etmeyi denemeniz tavsiye edilmez.

Ayrıca geminin maliyeti de 900.000 birimden fazla. Tabi eğer modlarla kendinize para basıyorsanız bu bir sorun değil ancak ben normal oynayacağım diyorsanız bayağı bir para biriktirmeniz gerek.

Imperial Star Destroyer uzay gemisinin gemi yapım sınırlarının çoğunu aştığı ve karaya inmek için çok büyük olduğundan dolayı modların kesinlikle kullanılması gerekiyor. Yani 'ben bunu modsuz yaparım' diyorsanız imkansız.

Jackygold'un rehberi sağ olsun, geminin tüm parçalarını nasıl düzenleyeceğinize dair takip etmesi kolay adımların yanı sıra pdf kılavuzunda bağlantılarını bulabileceğiniz üç moda ihtiyacınız olacak.

Starfield'da yapılan tek Star Wars yapımı bu değil. Bir başka Reddit kullanıcısı DaMightyMilkMan, Consular sınıfı bir Uzay Kruvazörü yarattı ve Millenium Falcon'u yapmak için de birkaç girişimde bulundu.

Bu gibi yapımlar, Bethesda'nın Todd Howard'ın 2024'te Starfield'a geleceğini belirttiği "Oluşturma Kiti" yayınladığında neler bekleyebileceğimize dair bir fikir veriyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.