Starfield haberi yapmaktan biz sıkıldık, oyun başarıları artarda dizmekten bıkmadı. Geçtiğimiz gün tüm platformlarda eş zamanlı 1 milyon oyuncu sayısına ulaşan oyun, bugün öğrendik ki daha 2. gününde milyonlarca kopya satmış.

Starfield, çıkışının ikinci gününde 6 milyon satışa ulaştı

Oyun dün 6 Eylül'de standart sürümünü piyasaya sürdü ve 1 Eylül'de erken erişim kullanıcıları için çıktı. Bu kadar çok kullanıcı ile Bethesda için şimdiden bir hit olduğu açık, ki bu Bethesda'nın 25 yıl sonra ilk yepyeni franchise'ı olduğu için büyük bir olay.

As of this morning, #Starfield has already surpassed 6 million players, making it the biggest Bethesda game launch of all time. pic.twitter.com/4yZa1lAYjW — Starfield (@StarfieldGame) September 7, 2023

"Bu sabah itibariyle Starfield, 6 milyon satış rakamına ulaştı. Bu da onu şimdiye dek en büyük Bethesda yapımı oyun çıkışı yapıyor."

Bu aynı zamanda Microsoft'un Xbox Game Pass'i için de iyi bir haber, çünkü Starfield bu hizmet için yeni abonelikler sağlayabilir. Şimdi asıl soru bunun ne kadar süre devam edeceği, zira ilk oyunculardan gelen iyi yorumlar, oyunu geç benimseyenlerin de denemesini sağlayacak.

Bu, Microsoft'un premium satışlardan elde edilen fonları saymazsak, altı milyon çarpı 70 dolar = 420 milyon dolar gelir elde ettiği anlamına mı geliyor? Hayır, çünkü pek çok oyuncu (kaç kişi olduğunu bilmiyoruz) oyuna zaten parasını ödedikleri Xbox Game Pass aboneliklerinden erişiyor. Bu bir başarı, ancak bunu parasal olarak tam olarak hesaplamak zor.

Oyunun geliştirme ve reklam bütçesinin de 400 milyon dolar civarında olduğunu belirtmemiz gerek. Dolayısıyla henüz aşamamış olmasa bile gidişata bakıldığında bu rakamı geçip kara geçeceğini düşünmek delilik olmaz.

