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Spotify Yapay Zeka Destekli Çalma Listesi Özelliğini Test Ediyor

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Son yıllarda yapay zekanın giderek yaygınlaşmasıyla birlikte Spotify da yeni bir adım atıyor. Buna göre platform, yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma özelliğini test etmeye başladı. Peki bu yenilik ne işe yarayacak? İşte ayrıntılar…

Spotify, yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma özelliğini test ediyor

Spotify, geçtiğimiz aylarda yapay zeka destekli bir DJ özelliğini tanıtmıştı. Şu anda beta sürecindeki bu yenilik, kullanıcılar için en yeni müzikleri sıralayacak ve uzun süredir dinlenmeyen müzikleri gün yüzüne çıkaracak.

Spotify'ın şimdi ise yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma özelliğini test ettiği açıklandı. Birleşik Krallık ve Avustralya'daki Android ve iOS kullanıcıları ile test edilen bu özellik sayesinde metin girerek çalma listesi oluşturabileceksiniz.

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Özellik sayesinde müzik türlerini (klasik, rap/hip-hop, rock, caz gibi) temel alarak veya ruh halinize özel şekilde (mutlu hissettiren şarkılar veya adrenalin dolu anlar için enerji verici müzikler gibi) listeler hazırlayabileceksiniz. Yapay zeka, özellikle "zombilerle savaşırken gaza getirecek şarkılar" gibi yaratıcı taleplere uygun şarkıları da bir araya getirebilecek.

Bununla birlikte özellik ile oluşturduğunuz listeyi revize edebileceğinizi de söyleyelim. Örneğin klasik müzikler istediğinizde listelenen parçaları beğenmeyebilir ve farklı bir istemde bulunabilirsiniz. Bu noktada yapay zekanın şarkı seçerken geçmiş dinlemelerinize bakacağını da belirtelim.

Spotify için yapay zeka destekli çalma listesi oluşturma özelliğinin herkes için ne zaman yayınlanacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Tahminler, önümüzdeki ayları gösteriyor. Bu bağlamda şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yeni Spotify özelliğini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Birleşik Krallık Avustralya Spotify Teknoloji Güncel Haberler

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