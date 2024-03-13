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Spider-Man: The Great Web İsimli Online Oyun İptal Edildi

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Sony ve Insomniac Games'in Spider-Man: The Great Web isimli online oyun projesi iptal edildi. Fragman sızdırıldı.

Spider-Man serisi son yılların en başarılı süper kahramanlarından oyunları arasında yer alıyor. Sony ve Insomniac Games ise bu popülariteyi değerlendirmek adına online bir oyun üzerinde çalıştı. Ancak Spider-Man: The Great Web isimli projenin iptal edildiği ortaya çıktı. Son olarak oyunun fragmanı sızdırıldı.

Online Spider-Man: The Great Web neden iptal edildi?

Bu hafta internete düşen bir fragman, Insomniac Games'in Spider-Man: The Great Web yapımının nasıl görüneceğini gözler önüne serdi. Fragmandaki bazı kısa görüntülerde Spider-Gwen gibi çeşitli kahramanlar, Doctor Octopus ve Venom gibi düşmanlar ile çarpışıyor.

Spider-Man: The Great Web leaked trailer with gameplay fragments.

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Karakter modellerinin çoğu Insomniac'ın önceki Spider-Man oyunlarına benziyor. Ancak Spider-Gwen, bu proje için özel olarak tasarlanmış gibi görünüyor. Venom ve Peter Parker'ın Symbiote kostümünü bakılırsa The Great Web, Spider-Man 2'den sonra piyasaya sürülecekti.

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İptal edilen online oyun ilk olarak geçen yılın sonlarında ortaya çıktı. Insomniac Games'e sızmayı başaran hackerlar, şirketin yol haritasını ele geçirerek oyunun detaylarını paylaştı. Bu sızıntıda Insomniac'ın Venom, Wolverine ve X-Men'in başrolde olduğu oyun planlarından da bahsedildi.

The Great Web'in ne zaman geliştirildiği ve piyasaya sürülme planları belirsizliğini koruyor. Ancak sızıntı, Insomniac'ın projeyi rafa kaldırmadan önce birkaç yıl boyunca oyun üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi.

Sızdırılan son fragman, Insomniac'ın çok oyunculu Spider-Man macerasında neler sunabileceğine dair ilk ve belki de tek konsepti sunuyor. Bakalım şirket yeniden online Spider-Man oyunu üzerinde çalışacak mı, zamanla göreceğiz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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